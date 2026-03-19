Pogledajte kako je Fruk šokirao Strasbourg. Domaćini se vratili

Rijeka je fantastično otvorila utakmicu kod Strasbourga, u uzvratu osmine finala Konferencijske lige, gdje lovi zaostatak 2-1 iz prve utakmice na Rujevici. Povela je u 21. minuti.

Daniel Adu-Adjei na lijevoj je strani pronašao slobodnog Amera Gojaka koji je dao oštru prizemnu loptu u šesnaesterac, a tamo se našao Toni Fruk koji je jakim udarcem probio domaćeg golmana Mikea Pendersa. Hrvatskom reprezentativcu to je 16. gol u sezoni i peti u Konferencijskoj ligi.

Taj je rezultat stajao do 71. minute kad je Valentin Barco nakon kombinacije na malom prostoru s Nanasijem pogodio suprotni kut za 1-1, ukupno 3-2 za Francuze.