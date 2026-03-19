Rijeka krenula furiozno protiv Strasbourga, Fruk zabio 16. gol sezone! Ali Barco izjednačio, drama do kraja
BRAVO, TONI
Pogledajte kako je Fruk šokirao Strasbourg. Domaćini se vratili
Rijeka je fantastično otvorila utakmicu kod Strasbourga, u uzvratu osmine finala Konferencijske lige, gdje lovi zaostatak 2-1 iz prve utakmice na Rujevici. Povela je u 21. minuti.
Daniel Adu-Adjei na lijevoj je strani pronašao slobodnog Amera Gojaka koji je dao oštru prizemnu loptu u šesnaesterac, a tamo se našao Toni Fruk koji je jakim udarcem probio domaćeg golmana Mikea Pendersa. Hrvatskom reprezentativcu to je 16. gol u sezoni i peti u Konferencijskoj ligi.
Taj je rezultat stajao do 71. minute kad je Valentin Barco nakon kombinacije na malom prostoru s Nanasijem pogodio suprotni kut za 1-1, ukupno 3-2 za Francuze.
