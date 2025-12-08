UŽIVO Torino - Milan: Vlašić na Modrića. Rossoneri u gostima love povratak na vrh Serie A

NAJAVA

Nakon što je preskočio dvoboj Kupa, Luka Modrić vraća se u akciju. Njegov Milan ispao je iz Kupa i sada se do kraja sezone može posvetiti samo prvenstvu. Rossoneri zatvaraju 14. kolo gostovanjem kod Torina.

Bit će to i dvoboj dvojice hrvatskih reprezentativaca. S jedne strane bit će kapetan reprezentacije bez kojeg Stefano Pioli ne može zamisliti početnih jedanaest, a s druge Nikola Vlašić. Zajedno su za Hrvatsku nastupili 44 puta, a jednom su prilikom asistirali jedan drugome. U posljednjoj zajedničkoj utakmici, pobjedi protiv Crne Gore od 3-2 u Podgorici 17. studenoga, Modrić je ušao u igru u posljednjih 15-ak minuta, dok je Vlašić u 87. minuti postigao pobjednički pogodak.

Milan je dobro krenuo u sezonu, a onda je, oslabljen ozljedama, pao u formi. Bodove su mahom gubili od momčadi iz donjeg doma pa su tako izgubili od Cremonesea 2-1, a remizirali su s Pisom i Par­mom (2-2). Ipak, prije utakmice u Kupu povezali su dvije pobjede – nad gradskim rivalom Interom i nad Laziom, koji ih je kasnije izbacio iz Kupa.

Što se pak Torina tiče, oni se nalaze u teškoj situaciji. Ne znaju za pobjedu pet utakmica, u kojima imaju tri remija i dva poraza. Posljednji su upisali od Leccea, koji im je jedan od glavnih konkurenata u borbi za ostanak.

Trenutačno se nalaze na 15. mjestu, dok je Milan treći i pobjedom se može vratiti na vrh Serie A i izjednačiti s prvoplasiranim Napolijem.

Utakmica je na rasporedu u 20.45, a izravan prijenos je na Arena Sportu 4.