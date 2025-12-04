Obavijesti

NOVE POHVALE ZA LUKU

Legenda SAD-a o Luki Modriću: On nema tjelesne masti, a kao osoba i nogometaš je vrhunski

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Ima nevjerojatan prvi dodir, vrhunsku viziju i raspon dodavanja. Može pronaći prostor uvijek kada želi, ali ako ga ipak nema, onda ne paničari. U 99 od 100 slučajeva naći će rješenje da izvuče momčad iz nevolje, kaže Friedel

Luki Modriću (40) stižu hvalospjevi praktički svakog dana, a novi mu je uputio legendarni Amerikanac Brad Friedel (54). U Italian Football Podcastu govorio je o Hrvatu i tajni njegove dugovječnosti. 

- Njegova dugovječnost me ne iznenađuje jer on nema tjelesne masti, uvijek je jako vodio računa o sebi. Ali mentalno, otkako je otišao iz Tottenhama igrao je toliko velikih utakmica za Real i Hrvatsku da je nevjerojatno kako to još uvijek želi - rekao je Friedel i dodao:

- Ja sam igrao do 44. godine jer sam još uvijek htio, tako da je zabavno vidjeti da mu to uspijeva. 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SS Lazio
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Amerikanac je u karijeri igrao za Liverpool i Tottenham, između ostalog, a za SAD je odigrao 82 utakmice. 

- Kako objasniti Luku? Izvan terena vrlo je miran, staložen, ugodan, jako draga osoba, obiteljski čovjek. Nitko ne bi mogao reći ništa loše o njemu. Na terenu on vidi situacije dva ili tri koraka prije ostalih. To vas trener ne može naučiti. Neki igrači jednostavno razumiju nogomet najviše razine i on je jedan od njih. 

Friedel je pohvalio i tehničke kvalitete Modrića. 

- Ima nevjerojatan prvi dodir, vrhunsku viziju i raspon dodavanja. Može pronaći prostor uvijek kada želi, ali ako ga ipak nema, onda ne paničari. U 99 od 100 slučajeva naći će rješenje da izvuče momčad iz nevolje. Jednostavno, on je vrhunska osoba i veznjak - zaključio je. 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SS Lazio
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Modrić je ove sezone odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 194 puta i zabio 28 golova. 

