UŽIVO Varaždin - Hajduk: Livaja od prve, Torcida povukla bojkot

SUDAR UZDRMANIH

I dok Hajduk vida rane od poraza 0-4 na Cipru nakon produžetaka, ni u Varaždinu nije bajna atmosfera. Momčad Nikole Šafarića ispala je iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa oba kluba u prvenstvo ulaze s imperativom brzog psihološkog oporavka. Šafarić je svjestan da je upravo taj segment ključan.

​- Tko se prije oporavi, zaboravi ono što je bilo i kvalitetno se postavi na terenu, bit će bliže pobjedi - rekao je trener Varaždina.

Hajduku posao dodatno otežavaju problemi s ozljedama, jer su nakon Roka Brajkovića van stroja i Dario Marešić te Mathieu Acapandie, koji su zamijenjeni u Limassolu.