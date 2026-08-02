Hajduk s Livajom i Šotičekom otvara sezonu u Varaždinu, a Torcida nakon smanjenih cijena ulaznica navija s tribine. Nakon europskih šokova slijedi vrući okršaj
UŽIVO Varaždin - Hajduk: Livaja od prve, Torcida povukla bojkot
Posebnu dimenziju utakmici dali su navijači. Torcida je prvotno najavila dolazak u Varaždin, ali ne i na stadion. Zbog, kako navode, previsokih cijena ulaznica za gostujući sektor, odlučili su se na bojkot i bodrenje momčadi izvan stadiona. Takav potez aktivirao je i lokalnu policiju, koja je najavila pojačane mjere sigurnosti u okolici stadiona kako bi sve proteklo u najboljem redu. Nakon reakcije kluba i smanjenja cijene ulaznice s 18 na 10 eura iz Torcide su opozvali bojkot.
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I dok Hajduk vida rane od poraza 0-4 na Cipru nakon produžetaka, ni u Varaždinu nije bajna atmosfera. Momčad Nikole Šafarića ispala je iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa oba kluba u prvenstvo ulaze s imperativom brzog psihološkog oporavka. Šafarić je svjestan da je upravo taj segment ključan.
- Tko se prije oporavi, zaboravi ono što je bilo i kvalitetno se postavi na terenu, bit će bliže pobjedi - rekao je trener Varaždina.
Hajduku posao dodatno otežavaju problemi s ozljedama, jer su nakon Roka Brajkovića van stroja i Dario Marešić te Mathieu Acapandie, koji su zamijenjeni u Limassolu.
Najvažnija vijest za navijače Hajduka je očekivani povratak Marka Livaje među prvih jedanaest, prvi put ove sezone. Nakon što je u četiri europske utakmice ulazio s klupe, trener Gonzalo Garcia odlučio ga je vratiti kao središnju figuru napada. Urugvajski stručnjak posljednjih je dana morao odgovarati na brojna pitanja o svom odnosu s kapetanom, no odlučno je odbacio sve medijske spekulacije o sukobu.
- Naš odnos je dobar. Ljudi misle da ako Livaja igra da smo prijatelji, a ako ne igra da smo neprijatelji. Mi smo prijatelji. On je jako bitan igrač i moramo ga pametno koristiti. Nekad će početi u prvih 11, a nekad ne - poručio je Garcia.
Trener je naglasio kako se situacija mora normalizirati, upozorivši na opasnost od stvaranja negativne atmosfere.
- Marko je sretniji nego prije, normalno da želi uvijek igrati. Jako je pametan, zna što može dati momčadi. Ako ovo normaliziramo, bit ćemo zdrav klub, ako ne, kopat ćemo vlastiti grob - slikovito je objasnio Garcia, potvrdivši kako će u Varaždinu debitirati i novo pojačanje, krilni napadač Marin Šotiček.
Samo tri dana nakon bolnog europskog ispadanja od ciparskog Pafosa, Hajduk otvara novu sezonu HNL-a. "Bili" od 18.30 sati gostuju kod Varaždina, momčadi koja im tradicionalno ne odgovara i koja također traži iskupljenje nakon eliminacije od češkog Jabloneca. Susret u baroknom gradu, koji će se igrati po ekstremno visokim temperaturama, obilježit će povratak kapetana Marka Livaje.