Preokret u Varaždinu: Torcida ih je nazvala bijednim klubom, oni popustili i snizili cijenu ulaznica

Četiri dana nakon odluke o bojkotu kupnje ulaznica za utakmicu Hajduka protiv Varaždina (nedjelja, 18.30), iz Torcide su tu odluku opozvali, i to nakon reakcije domaćina.

"Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10€ (+provizija 1,50€), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga, donesena je odluka o prekidu bojkota. Pozivamo svih da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub sa tribina", napisali su.

Podsjetimo, prvotno su ulaznice stajale 18 eura za južnu tribinu, kao i za zapad lijevo, zapad desno i istok, a središnji dio zapada je 25 eura. Sad su im cijenu gotovo prepolovili.

"Gospodo foteljaši, salonski paraziti i policijsko-menadžerska bagro u vrhu NK Varaždin, na temelju čega vi formirate ovoliko visoke cijene ulaznica? Sanitarni čvorovi na vašoj tribini Jug su sramota i higijenska katastrofa, koja ne zadovoljava ni uvjete za držanje stoke, a kamoli ljudi. Okružili ste navijače žicom i kavezima pod krinkom nepostojećih nereda koje potencirate upravo vi, maltretiranjem ljudi i male djece na ulazima.

Nemate ni navijače, ni identitet, ni povijest pa kad vam jednom u polusezoni u goste stigne nogometna institucija zvana Hajduk, pokušavate pljačkaškim cijenama ulaznica, proglasima raznih zabrana i brutalnom represijom zaustaviti našu navijačku dominaciju. Vi ste bijedni klub stvoren na grobu pravog Varteksa koji je ugašen u mutnim političkim igrama i to zna cijela Hrvatska. Zbog svega navedenog, pozivamo sve navijače Hajduka na potpuni bojkot kupnje ulaznica. Okupit ćemo se ispred stadiona i navijati, gdje ćemo ionako s ceste biti glasniji od domaće kazališne publike!", glasilo je žestoko priopćenje Torcide od srijede koje je urodilo plodom.