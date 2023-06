Luka prije Nizozemske: Odlučio sam dokad ću igrati za 'vatrene'

Zlatko Dalić kreće u borbu za treću medalju na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, poslije svjetskog srebra i bronce, izbornik se sada nada - i zlatu. Liga nacija čak tri godine nije bila natjecanje po njegovoj mjeri, ali se u lipnju 2022. godine sve promijenilo. Hrvatska je počela nizati sjajne rezultate, ubrzo se i plasirala na završni turnir, pa "vatreni" sada s optimizmom gledaju prema izazovima protiv Nizozemske.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' stigli u Rotterdam

- Vidjet ćemo. Sada sam fokusiran na Ligu nacija i sve što je ispred nas, a o daljnjem nastavku reprezentativne karijere možemo pričati nakon Lige nacija. Imam svoju odluku, ali ne bih sada tu pričao o tome, naš fokus je ipak na nekim drugim stvarima - poručio je Luka Modrić, pa dodao:

- Igramo protiv mlade i talentirane ekipe koja je se vraća na stare slave, imaju talentiranu generaciju. Oni igraju kući, pred svojim navijačima, bit će i naših navijača što će nam biti dodatan motiv. Po meni je utakmica 50-50%, tako da je na nama da damo sve od sebe, pružimo maksimum, dolazimo puni elana. Radili smo fenomenalno, dobro se osjećamo i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu. Nizozemska je fenomenalna ekipa, imaju puno strašnih igrača koji su budućnost svjetskog nogometa.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ostajete li u Real Madridu ili razmišljate o Saudijskoj Arabiji?

- Preda mnom je jako važna utakmica, fokus je na reprezentaciji. A što se tiče budućnosti u Realu, rekao sam puno puta što imam. Opet se samo ponavljam, ne bih htio pričati o tim stvarima, moj je fokus na Hrvatsku, a poslije toga možemo o svemu. Uvijek uživam igrati za reprezentaciju, svaki dolazak ovdje me usrećuje, ispunjava me. Nisam tu jer je to možda moje zadnje natjecanje ili jer se približava moj kraj u reprezentaciji, već me svaki trening i utakmica ispunjuje. Dok se tako osjećam i dok mogu pomoći, nema razloga da ne budem tu.

Vaše mišljenje o odlasku Karima Benzeme?

- Nemam nikakvu poruku, kad je Karim otišao rekao sam što mislim o njemu kao igraču ili osobi, ali svatko bira svoj put, odlučuje u trenutku što je najbolje za njega. Ili kako da mu se karijera razvija. Gdje želi igrati, gdje se natjecati, ali nama je žao što gubimo takvog igrača. Hvala mu na sve što je napravio, želimo mu sreću u karijeri.

Zlatko Dalić je bio prilično opsežan.

- Bez obzira kako završio ovaj turnir, moram pohvaliti dečke koji su radili sjajno, s puno energije i motiva. Kao da je početak, a ne kraj sezone. To nam je cilj pokazati u ove dvije utakmice. Došli smo u finale, želimo uživati u nogometu. Napravili smo sjajan rezultat, ušli smo među četiri najbolje reprezentacije Lige nacija, ali to želimo oplemeniti s medaljom. Domaćin je sjajan, bio je vrh svjetskog nogometa, vraća se na te pozicije. Igraju pred svojom publikom, ali ja sam optimist s obzirom što sam vidio u ovih osam-devet dana. Bit će teško, ali ovo je sjajan uspjeh, biti među četiri momčadi u Europi - kaže Zlatko Dalić, pa dodaje:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Mi smo došli osvojiti medalju, napravit što je bolji rezultat. Nema govora da će netko doma, nitko ne želi ići doma. Želimo ispisati povijest, spremni smo za velike stvari, dat ćemo sve od sebe da to i napravimo. Marcelo Brozović? Svi smo navijali za njega, ali nije osvojio Ligu prvaka. Ali znate Broza, spreman je i motiviran, nije upitan po tom pitanju, možemo očekivati od njega velike stvari, to već sutra.

Dojam je da Nizozemci znaju sve o vašem sastavu, hoćete li ih iznenaditi sutra?

- Vi ste ih iznenadili, ne ja. Vraćam se na istu temu, objavljuju se sastavi, ali to je vaš posao. Telefoni rade, zove se i pita se, to je vaše. Hvala vam na tome.

Vi ste bili trener u Saudijskoj Arabiji, imate li kakav savjet za Luku ako ode tamo?

- Luka najbolje zna što je za njega najbolje, on će sam odlučiti. Imam sjajna iskustva iz Saudijske Arabije, ali svako odlučuje sam o svojoj sudbini.

Je li za vas ova utakmica poput onih sa Svjetskog prvenstva? Postoji li kod vas razlika između ove utakmice i one s Argentinom?

- Liga nacija nam nije legla u prve dvije sezone, imali smo problema i teških poraza, to je za mene bilo jako loše. Sad smo napravili sjajan rezultat, dobili i Francusku, bili prvi, tu smo s velikim ambicijama. Ovo je za nas velika utakmica, bit će puno naših navijača, želimo svi napraviti sve najbolje. Ovo je povijest, među četiri smo u Europi, nema razloga za kalkulaciju. Idemo maksimalno po dobar rezultat, imamo kvalitetu, suparnik je dobar, ali spremni smo - završio je Dalić.