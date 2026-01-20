Veleslalom u Italiji: Loša vožnja Ljutić, u cilj ušla sa zaostatkom većim od četiri sekunde...

Sara Hector iz Švedske vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma u Kronplatzu. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ponovno je podbacila i ostala bez plasmana u drugu vožnju, čime je još jednom potvrdila da prolazi kroz vrlo lošu sezonu.

Ljutić je u prvoj vožnji napravila niz pogrešaka i ciljem je prošla s velikim zaostatkom od četiri sekunde i 41 stotinke za vodećom Hector. Takav rezultat nije joj omogućio nastavak natjecanja, a sama sigurno ne može biti zadovoljna prikazanim nastupom.

Sara Hector ostvarila je vrijeme 1.13.54 i trenutačno drži najbolju startnu poziciju za pobjedu. Drugo mjesto zauzima Švicarka Camille Rast sa zaostatkom od 15 stotinki, dok je treća Austrijanka Julia Scheib, koja kasni 39 stotinki. Amerikanka Mikaela Shiffrin, vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa, nalazi se na četvrtom mjestu sa 89 stotinki zaostatka.

Utrku je vozila i Talijanka Federica Brignone, koja se vratila nakon teške ozljede. Odvozila je vrlo dobru prvu vožnju i trenutačno drži sedmo mjesto, uz zaostatak od sekunde i 18 stotinki.

Prevelik zaostatak Zrinke Ljutić na kraju joj nije ostavio nikakvu šansu za ulazak u drugu vožnju.

