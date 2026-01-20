Zrinka Ljutić u cilj je ušla s vremenom 1.17.95, odnosno sa zaostatkom od 4.41 za prvoplasiranom Šveđankom Sarom Hector
Veleslalom u Italiji: Loša vožnja Ljutić, u cilj ušla sa zaostatkom većim od četiri sekunde...
Sara Hector iz Švedske vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma u Kronplatzu. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ponovno je podbacila i ostala bez plasmana u drugu vožnju, čime je još jednom potvrdila da prolazi kroz vrlo lošu sezonu.
Ljutić je u prvoj vožnji napravila niz pogrešaka i ciljem je prošla s velikim zaostatkom od četiri sekunde i 41 stotinke za vodećom Hector. Takav rezultat nije joj omogućio nastavak natjecanja, a sama sigurno ne može biti zadovoljna prikazanim nastupom.
Sara Hector ostvarila je vrijeme 1.13.54 i trenutačno drži najbolju startnu poziciju za pobjedu. Drugo mjesto zauzima Švicarka Camille Rast sa zaostatkom od 15 stotinki, dok je treća Austrijanka Julia Scheib, koja kasni 39 stotinki. Amerikanka Mikaela Shiffrin, vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa, nalazi se na četvrtom mjestu sa 89 stotinki zaostatka.
Utrku je vozila i Talijanka Federica Brignone, koja se vratila nakon teške ozljede. Odvozila je vrlo dobru prvu vožnju i trenutačno drži sedmo mjesto, uz zaostatak od sekunde i 18 stotinki.
Prevelik zaostatak Zrinke Ljutić na kraju joj nije ostavio nikakvu šansu za ulazak u drugu vožnju.
Trideset najboljih skijašica spustilo se niz stazu u Kronplatzu, a naša skijašica Zrinka Ljutić trenutačno zauzima 27. mjesto te je vrlo izgledno da neće izboriti drugu vožnju. U donjem dijelu staze napravila je nekoliko velikih pogrešaka. Na vrhu poretka nije došlo do promjena: i dalje vodi Šveđanka Sara Hector, a slijede je Camille Rast i Julia Scheib.
Federica Brignone vratila se nakon ozljede i odma ostvarila sjajan plasaman. Iako je sama prije vožnje kazala kako se ne osjeća najbolje, morala se vratiti na stazu kako bi se što bolje pripremila za Olimpijske igre. Ozljeda na nju, čini se, nije ostavila veće posljedice i Talijanka je s vremenom 1.14.72 izborila šesto mjesto.
Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić krenula je sedma iz startne kućice. Napravila je dvije pogreške prije prvog prolaza i to se osjetilo na vremenu jer je kasnila 72 stotinke. U srednjem dijelu staze nije uhvatila dobar tempo pa se zaostatak povećao na 1.56. Napravila je još dvije velike pogreške, dva puta je ostala na donjoj skiji i previše je zarubila. S takvom vožnjom nije mogla očekivati dobar rezultat. U cilj je ušla sa zaostatkom 4.41. Teško će izboriti drugu vožnju.
Sara Hector skinula je s trona Scheib. Posebno se istaknula u donjem dijelu staze, gdje je išla okomito na vrata. Šveđanka je u cilj ušla s vremenom 1.13.54.