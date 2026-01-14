Hvala onima koji me podržavaju kroz sve i koji još uvijek cijene neke moje dobre zavoje. Vratit ću se na vrh, bez obzira na to koliko će dugo sve to potrajati, poručila je 21-godišnja skijašica
Zrinka otvorila dušu: Svašta se može reći o mojoj formi. A prva sam koja želi pronaći rješenje!
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21) završila je na 24. mjestu i time osvojila sedam bodova u sedmom slalomu sezone koji se u utorak navečer održao u austrijskom zimovalištu Flachauu. Pobjeda je otišla nevjerojatnoj Mikaeli Shiffrin, koja je ove sezone slavila u šest od sedam utrka u ovoj disciplini. Leona Popović završila je na 34. mjestu utrke.
Ljutić je na 20. mjestu slalomašica sa 79 bodova i prilično udaljena od najboljih, ali, recimo, desetoplasirana Sara Hector nije predaleko sa 139 bodova...
- Rezultatski to možda ne zvuči sjajno, ali to su moji prvi bodovi u Flachau. Posljednjih sezona ta mi je staza stvarala poteškoće. Moram iz toga nešto naučiti i nastaviti trenirati - poručila je Ljutić putem Hrvatskog skijaškog saveza dan nakon slaloma u Austriji.
Zrinka razumije kako su usponi i padovi sastavni dio sporta. Iako ova sezona ne ide kako je očekivala, pokušava uživati u skijanju i popraviti rezultate.
Zrinka: Puno sam naučila
- Sezona je zasad takva kakva je, navela je. Puno sam toga naučila i puno se toga moralo dogoditi da pronađem svoj put, da naučim nešto o sebi i da mogu dalje rasti. Volim skijanje, trudim se na treninzima i želim pronaći svoj put. Ustrajat ću i neću se predati.
Priliku za popravak dojma Zrinka će imati idući utorak, 20. siječnja, u talijanskom Kronplatzu. Tamo će se okušati u veleslalomu koji je ove sezone njezina jača disciplina.
- Veleslalom je svijetla točka ove sezone i veselim se utrci na Kronplatzu - rekla je Zrinka.
Najbolja hrvatska skijašica u srijedu se obratila i svojim obožavateljima putem društvene mreže. Napisala je emotivnu i iskrenu poruku.
- Svašta se može reći o mojoj slalomskoj sezoni, ali iskreno, ne mogu puno toga komentirati osim ovoga... Da sam u nekim situacijama mogla bolje, napravila bih bolje. Vjerujte mi, prva sam osoba koja želi da brzo skijam. Prva sam koja želi shvatiti u čemu je problem. Prva sam koja bi htjela sve popraviti ovog trenutka. Ali, ponekad nemam pojma otkuda početi - otvoreno je napisala 21-godišnja skijašica.
Ističe kako je ovo dio njezinog skijaškog putovanja.
- Nešto se događa i imam osjećaj kao da mi se ovo mora dogoditi. Kao da moram nešto naučiti kako bih dublje razumjela neke stvari. Moja ljubav prema skijanju još je uvijek netaknuta. I tako će ostati, neovisno o rezultatu, plasmanu i bodovima. I to me drži na nogama, posebno u posljednje vrijeme. Svakim danom razmišljam koliko imam sreće što se bavim skijanjem, s obzirom na svijet u kojem živimo.
Za kraj se zahvalila na podršci i najavila povratak.
- Hvala onima koji me podržavaju kroz sve i koji još uvijek cijene neke moje dobre zavoje. Vratit ću se na vrh, bez obzira na to koliko će dugo sve to potrajati!
