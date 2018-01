Vujović poludio! Makedonci u paklu Arene srušili Slovence

Slovenci, Makedonci, hvala vam! Pokazali ste svima neutralnima u Areni Zagreb, ali i pred malim ekranima, zašto volimo rukomet. Pola sata prije početka utakmice u dvorani gotovo 10.000 navijača, Arena obojana u slovenske i makedonske boje, navijači raspjevani, navijačice uza sve to i prekrasne, na terenu žestoko od prve minute, drama do samog kraja i tijesna pobjeda Makedonije 25-24 koja bi im jako puno mogla značiti u drugom krugu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Slovenci su bolje krenuli u utakmicu, vodili od samog početka, Makedonci su se mučili i zabijali tek iz sedmeraca. Na slovenskom golu roletu je spustio Zagrebov golman Matevž Skok koji je uništio Lazarova i ekipu u prvih par minuta. No pred kraj poluvremena na gol Makedonije dolazi Nikola Mitrevski i uz nekoliko obrana u nizu vodi Makedonce u egal za kraj prvih 30 minuta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U drugo poluvrijeme Makedonija ulazi kao u transu nošena sjajnim navijačima i u tri minute radi +4. Slovenci se vraćaju i posljednjih 20 minuta igra se gol za gol. Slovenci okreću, a Blaž Janc pet i pol minuta prije kraja zabija svoj drugi gol u nizu za 24-23. I to je bilo to od momčadi Veselina Vujovića. Do kraja utakmice više nisu zabili niti gola, a braća Lazarov to su znala kazniti. Najprije Kiril zabija za izjednačenje, a onda i Filip za pobjedu iako su do kraja ostale još pune tri i pol minute. Na kraju velika nervoza na slovenskoj klupi, Veselin Vujović je ludovao na suce, a Makedonci zasluženo proslavili sa svojim sjajnim navijačima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Makedonce je predvodio Dejan Manaskov s osam golova, Kiro Lazarov zabio je sedam, ali pravi junak bio je drugi golman Nikola Mitrevski s devet obrana iz 20 udaraca. Kod Slovenaca Mlakar je zabio četiri, a nije im pomoglo ni 14 obrana sjajnog Skoka.