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UŽIVO Vežite se, polijećemo! 'Vatreni' putuju na SP, evo što kažu uoči odlaska u Ameriku

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
UŽIVO Vežite se, polijećemo! 'Vatreni' putuju na SP, evo što kažu uoči odlaska u Ameriku
ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija ovaj utorak leti u Washington, u bazu u Alexandriji, gdje će boraviti tijekom prve faze Svjetskog prvenstva. Javnosti će se obratiti Martin Erlić i Petar Musa

Admiral

Nakon dana odmora hrvatska nogometna reprezentacija ovaj utorak leti u Ameriku u 12 sati, odredište joj je Washington. Javnosti će se uoči puta obratiti napadač Dallasa Petar Musa i branič Midtjyllanda Martin Erlić. Njihove reakcije pratimo u ovom članku.

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Foto: Nel Pavletić/PIXSELL, Envoy by Ivona Kalapač

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