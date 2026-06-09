Hrvatska nogometna reprezentacija ovaj utorak leti u Washington, u bazu u Alexandriji, gdje će boraviti tijekom prve faze Svjetskog prvenstva. Javnosti će se obratiti Martin Erlić i Petar Musa
SRETNO, BRONČANI
UŽIVO Vežite se, polijećemo! 'Vatreni' putuju na SP, evo što kažu uoči odlaska u Ameriku
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Nakon dana odmora hrvatska nogometna reprezentacija ovaj utorak leti u Ameriku u 12 sati, odredište joj je Washington. Javnosti će se uoči puta obratiti napadač Dallasa Petar Musa i branič Midtjyllanda Martin Erlić. Njihove reakcije pratimo u ovom članku.
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