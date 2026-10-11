Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

UŽIVO/VIDEO Hull - Everton 1-2: Jakirovićevi poveli majstorijom pa se ugasili, uslijedio preokret

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO/VIDEO Hull - Everton 1-2: Jakirovićevi poveli majstorijom pa se ugasili, uslijedio preokret
3
Foto: Scott Heppell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u Hullu! Evertonu poništen gol, pa Jakirovićeva momčad povela, ali gosti su brzo okrenuli na 2-1

Admiral

Hull City preživio je u prvom poluvremenu dramatičnu situaciju iz 34. minute u kojoj je Brennan Johnson zabio za vodstvo Evertona na MKM stadionu u šestom kolu Premiershipa, pa su gol nakon duge provjere poništili zbog zaleđa, a u nastavku je poveo.

Premier League - Hull City v Everton
Foto: Scott Heppell

Momčad bivšeg Dinamova trenera Sergeja Jakirovića zabila je u 48. minuti nakon krasnog proigravanja Sorbe Thomasa za Joea Gelhardta koji je s puno osjećaja potkopao loptu pred golmanom Jordanom Pickfordom. Video pogledajte OVDJE.

Everton, koji je u pet utakmica bez poraza u Premiershipu, odgovorio je sedam minuta poslije. Ubacio je Ainsley Maitland-Niles, a Kiernan Dewsbury-Hall izbjegao zaleđe i glavom pogodio suprotni kut iz blizine. Video pogledajte OVDJE.

Isti igrač je presjekao dodavanje Thomasa u 68., loptu je primio Thierno Barry i zabio za preokret Evertona.

Utakmica je u tijeku.

Premier League - Hull City v Everton
Foto: Lee Smith

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026