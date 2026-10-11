UŽIVO/VIDEO Hull - Everton 1-2: Jakirovićevi poveli majstorijom pa se ugasili, uslijedio preokret

Hull City preživio je u prvom poluvremenu dramatičnu situaciju iz 34. minute u kojoj je Brennan Johnson zabio za vodstvo Evertona na MKM stadionu u šestom kolu Premiershipa, pa su gol nakon duge provjere poništili zbog zaleđa, a u nastavku je poveo.

Foto: Scott Heppell

Momčad bivšeg Dinamova trenera Sergeja Jakirovića zabila je u 48. minuti nakon krasnog proigravanja Sorbe Thomasa za Joea Gelhardta koji je s puno osjećaja potkopao loptu pred golmanom Jordanom Pickfordom. Video pogledajte OVDJE.

Everton, koji je u pet utakmica bez poraza u Premiershipu, odgovorio je sedam minuta poslije. Ubacio je Ainsley Maitland-Niles, a Kiernan Dewsbury-Hall izbjegao zaleđe i glavom pogodio suprotni kut iz blizine. Video pogledajte OVDJE.

Isti igrač je presjekao dodavanje Thomasa u 68., loptu je primio Thierno Barry i zabio za preokret Evertona.

Utakmica je u tijeku.