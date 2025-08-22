UŽIVO Vukovar - Gorica: Domaći traže prvu pobjedu u HNL-u...

Obavijesti

OD 20 SATI

Piše Petar Božičević,
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vukovarci su jedna od četiri momčadi bez pobjede u natjecanju nakon prva tri kola, ali u prošlom su zabili prvi gol u remiju s Istrom (1-1). S druge strane, Gorica je remizirali s Varaždinom, izgubila od Hajduka i pobijedila Lokomotivu

4. kolo HNL-a 20.00 , Vinkovci, Hrvatska
Vukovar 1991
:
Gorica
SASTAVI

Vukovar 1991 (4-2-3-1):

Bulat – Tabinas, Henning, Šuver, Pavičić – Biljan, Pilj – Gastaldelo, Mejia, Gonzalez– Knöll

Gorica (4-2-3-1):

Matijaš – Trontelj, Leš, Filipović, Čabraja – Pršir, Pozo – Kavelj, Pavičić, Vrzić – Čuić

NAJAVA

Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice sastaju se u Vinkovcima u 4. kolu HNL-a. Vukovarci su jedna od četiri momčadi bez pobjede u natjecanju nakon prva tri kola, ali u prošlom su zabili prvi gol u remiju s Istrom (1-1). S druge strane, Gorica je remizirali s Varaždinom, izgubila od Hajduka i pobijedila Lokomotivu, a ovo joj je peto gostovanje zaredom. Trener Mario Carević najavio je dvoboj s Vukovarom.

- Nema opuštanja i zadovoljavanja s trenutnom situacijom. Dosta sam zadovoljan s tom zadnjom utakmicom, ali sam itekako svjestan kakva nas utakmica čeka u Vukovaru, na nešto sporijem terenu, u drugačijim okolnostima. Mi jednostavno moramo biti spremni i mentalno i fizički na to što nas čeka - kazao je i dodao:

- Čeka nas dobar protivnik koji je stvarno prezentirao dobru igru u sva tri kola, protivnik koji je jako dobro defanzivno organiziran i koji ima odličan kontranapad. Na prekidima su dobri, tako da nas čeka teška utakmica. Zato moramo biti svjesni toga i spremni. 

Glavni sudac utakmice je Oliver Romić iz Osijeka, a prijenos je na MAX Sportu 1

