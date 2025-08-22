Vukovarci su jedna od četiri momčadi bez pobjede u natjecanju nakon prva tri kola, ali u prošlom su zabili prvi gol u remiju s Istrom (1-1). S druge strane, Gorica je remizirali s Varaždinom, izgubila od Hajduka i pobijedila Lokomotivu
UŽIVO Vukovar - Gorica: Domaći traže prvu pobjedu u HNL-u...
Vukovar 1991 (4-2-3-1):
Bulat – Tabinas, Henning, Šuver, Pavičić – Biljan, Pilj – Gastaldelo, Mejia, Gonzalez– Knöll
Gorica (4-2-3-1):
Matijaš – Trontelj, Leš, Filipović, Čabraja – Pršir, Pozo – Kavelj, Pavičić, Vrzić – Čuić
Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice sastaju se u Vinkovcima u 4. kolu HNL-a. Vukovarci su jedna od četiri momčadi bez pobjede u natjecanju nakon prva tri kola, ali u prošlom su zabili prvi gol u remiju s Istrom (1-1). S druge strane, Gorica je remizirali s Varaždinom, izgubila od Hajduka i pobijedila Lokomotivu, a ovo joj je peto gostovanje zaredom. Trener Mario Carević najavio je dvoboj s Vukovarom.
- Nema opuštanja i zadovoljavanja s trenutnom situacijom. Dosta sam zadovoljan s tom zadnjom utakmicom, ali sam itekako svjestan kakva nas utakmica čeka u Vukovaru, na nešto sporijem terenu, u drugačijim okolnostima. Mi jednostavno moramo biti spremni i mentalno i fizički na to što nas čeka - kazao je i dodao:
- Čeka nas dobar protivnik koji je stvarno prezentirao dobru igru u sva tri kola, protivnik koji je jako dobro defanzivno organiziran i koji ima odličan kontranapad. Na prekidima su dobri, tako da nas čeka teška utakmica. Zato moramo biti svjesni toga i spremni.
Glavni sudac utakmice je Oliver Romić iz Osijeka, a prijenos je na MAX Sportu 1.