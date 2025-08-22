VIDEO Pogledajte majstoriju Robina Gonzaleza iz slobodnog udarca protiv Gorice! Kakav gol

Nogometaši Vukovara 1991 dočekali su Goricu u Vinkovcima u 4. kolu HNL-a, ali nisu dugo izdržali čiste mreže. Gosti su zabili prvi gol na utakmici i to u 18. minuti.

Domagoj Pavičić sjajnom je loptom u prostor izbacio praktički cijelu obranu Vukovaraca, a po lijevoj strani se sjurio Luka Vrzić i zabio za 0-1.

Nastavila se dominacija Turopoljaca i nakon gola za vodstvo, a novi gol stigao je u 36. minuti. Opet je akcija išla po lijevoj strani, ali ovog puta je Pozo u ulozi asistenta, a Čuić je glavom pogodio za povećanje prednosti gostiju.

Ipak, unatoč kontroli i dominaciji Gorice, Vukovar se uspio vratiti u igru. Robin Gonzalez sam je izborio prekršaj na kakvih 25 metara, namjestio loptu pa neobranjivo pogodio za 1-2 u 43. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Već u 47., opet je zabio Vukovar, ovog puta preko Mejie. Tičinović je napravio sjajan posao prošavši po strani, ali nije idealno zahvatio loptu koja se nekako dogegala do igrača Vukovara koji na drugoj stativi nema težak zadatak.

Gorici je ovo četvrto gostovanje zaredom, a u prva tri osvojila je četiri boda. S druge strane, Vukovar je na jednom osvojenom bodu nakon prva tri kola.

Utakmica je u tijeku...