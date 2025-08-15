UŽIVO Vukovar - Istra 0-0: Obje momčadi traže prvu pobjedu u HNL-u. Krenula je utakmica...

NAJAVA

Treće kolo Hrvatske nogometne lige otvorit će Vukovar 1991 i Istra 1961 u Vinkovcima. Utakmica počinje u 18.45. Utakmicu sudi Ivan Vukančić, a u VAR sobi je Ivan Matić. Podsjetimo, Vukovarci moraju igrati u Vinkovcima jer njihov stadion nema licencu za HNL, a HNS im nije dozvolio da igraju na Gradskom vrtu u Osijeku.

Vukovar je u prva dva kola upisao poraze. Protiv Lokomotive se jako dobro držao i izgubio samo 1-0, a i protiv Dinama su imali nekoliko prilika za povesti, ali ih nisu iskoristili. Na kraju su ostali bez snage i "modri" su im zabili tri gola. Gordon Scildenfeld neće moći računati na Tadića koji je dobio crveni karton u utakmici s Dinamom. Svi ostali bi trebali biti u kadru i Vukovarci se nadaju da bi napokon mogli upisati prve bodove u ovoj sezoni HNL-a.

- Prva je utakmica bila prilagodba na igrače, terene i brz nogomet. U drugoj smo pokazali da se možemo nositi s Dinamom. Čak mislim da smo prvo poluvrijeme u Maksimiru bili malo bolji. Teren znam jako dobro, proveo sam dosta godina ovdje. Situacija je da takva da će biti ovo gostujuće i nama i Istri, ali vjerujem da ćemo imati vjetar u leđa navijača - rekao je igrač Vukovara, Kristijan Pavičić.

Što se tiče Istre, u prvom kolu izgubili su od Hajduka na Poljudu 2-1, a onda na domaćem terenu remizirali s Lokomotivom. Puljani su vodili 2-1 sve do 94. minute kada je Sušak spasio Lokomotivu od poraza. Nije to početak koji je htio Goran Tomić te će tražiti prvu pobjedu protiv novog prvoligaša. Trener gostiju neće računati na Kadušića i Prevljaka koji imaju manjih problema.

- Nadamo se da smo izvukli pouke u tim utakmicama te da će nam drugo poluvrijeme protiv Lokomotive biti model igre od početka dvoboja s Vukovarom - rekao je Tomić.