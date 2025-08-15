Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVI GOL VUKOVARA U HNL-U

VIDEO Lončar zabio kao Messi pa proslavio poput Ronalda! Banovec ekspresno izjednačio

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Lončar zabio kao Messi pa proslavio poput Ronalda! Banovec ekspresno izjednačio
Foto: Screenshot/Tportal

Veliku je pogrešku napravio Marin Pilj koji je oklijevao s rješavanjem lopte, a uporni Lončar uspio ju je uzeti i sjurio se prema golu. Bez problema je driblingom prošao čuvara pa neobranjivo pogodio mrežu za 0-1

Vukovar 1991 i Istra 1961 odigrali su sjajnih prvih 45 minuta u Vinkovcima u 3. kolu HNL-a. Gosti su pogodili stativu i zabili gol koji im je poništen u prvih 12 minuta, a poveli su u 39. minuti golom Lončara. 

Veliku je pogrešku napravio Marin Pilj koji je oklijevao s rješavanjem lopte, a uporni Lončar uspio ju je uzeti i sjurio se prema golu. Bez problema je driblingom prošao čuvara pa neobranjivo pogodio mrežu za 0-1. 

Zanimljiva je bila i proslava Istrine "desetke" koja je gol slavila u stilu Cristiana Ronalda i njegovog "Siiuu" uzvika. 

Ipak, slavlje Puležana kratko je trajalo. Točnije, dvije minute. Vukovarci su odigrali sjajnu akciju u kojoj su sudjelovala tri igrača, a ubačaj Tabinasa glavom je u mrežu iz blizine pospremio Banovec.

Golove pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Livaković ponuđen Realu? Leipzig doveo igrača kojeg je lani htio Hajduk
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Livaković ponuđen Realu? Leipzig doveo igrača kojeg je lani htio Hajduk

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025