VIDEO Lončar zabio kao Messi pa proslavio poput Ronalda! Banovec ekspresno izjednačio

Vukovar 1991 i Istra 1961 odigrali su sjajnih prvih 45 minuta u Vinkovcima u 3. kolu HNL-a. Gosti su pogodili stativu i zabili gol koji im je poništen u prvih 12 minuta, a poveli su u 39. minuti golom Lončara.

Veliku je pogrešku napravio Marin Pilj koji je oklijevao s rješavanjem lopte, a uporni Lončar uspio ju je uzeti i sjurio se prema golu. Bez problema je driblingom prošao čuvara pa neobranjivo pogodio mrežu za 0-1.

Zanimljiva je bila i proslava Istrine "desetke" koja je gol slavila u stilu Cristiana Ronalda i njegovog "Siiuu" uzvika.

Ipak, slavlje Puležana kratko je trajalo. Točnije, dvije minute. Vukovarci su odigrali sjajnu akciju u kojoj su sudjelovala tri igrača, a ubačaj Tabinasa glavom je u mrežu iz blizine pospremio Banovec.

