UŽIVO Vukovar - Lokomotiva: Čabraja protiv 'svojih' lokosa traži prvu pobjedu na klupi....

NAJAVA

Nakon reprezentativne stanke, u kojoj su "vatreni" već praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, vraća se HNL. Prvi krug domaćeg prvenstva je iza nas, a sada slijedi novi, odnosno deseto kolo. Prvu utakmicu u Vinkovcima igraju Vukovar i Lokomotiva. Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je na MAXSportu 1.

U prvoj utakmici Lokosi su se lako obračunali s novim prvoligašem i pobijedili 1-0. Na praznom Maksimiru Vukovarci su bili impresionirani, što je kasnije u izjavama potvrdio tadašnji trener Gordon Schildenfeld. Sada je situacija u oba kluba nešto drukčija.

Lokomotiva se profilirala kao treća najbolja momčad HNL-a, odmah iza Dinama i Hajduka, dok su se Slavonci pokazali kao tvrd orah, osobito na "domaćem" terenu u Vinkovcima. Ondje su se mučili gotovo svi, od Slavena, Gorice i Istre, a upravo su ondje stigli i do prve povijesne pobjede protiv Rijeke.

Došlo je i do promjene na klupi: momčad će danas voditi Silvijo Čabraja, bivši trener Lokomotive. On je na klupi zamijenio upravo Schildenfelda. Nitko ne poznaje lokose bolje od njega, a do odlaska s njihove klupe bio je najdugovječniji trener u HNL-u.

U Vinkovce mu sada dolazi Nikica Jelavić, koji je nakon odličnog posla u juniorskoj momčadi isto nastavio i sa seniorima. Lokosi su u devet utakmica ostvarili četiri pobjede, tri remija i dva poraza, protiv Gorica i Hajduka. Jelavić u današnjoj utakmici neće moći računati na Godeca, Subotića i Leovca, dok je upitan i Katić koji je nastupio za U21 reprezentaciju protiv Ukrajine.