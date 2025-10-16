Raić-Sudar: Janković u Feneru? Već se pozdravio sa suigračima pa je Mourinho dobio otkaz...

Teška dva mjeseca su iza Rijeke. Prvak Hrvatske tavori na dnu ljestvice HNL-a, jedini je plus što je izborio Europu, ali "utješnu" Konferencijsku ligu. Pobjeda u Gorici uoči reprezentativne stanke, prva nakon osam kola bez pobjede, najavila je bolje dane.

- Dobra je stvar što nismo čak bodovno ni puno zaostali, tek nekoliko bodova za pozicijama koje vode u Europu, to nam je prvi cilj. Naša je realnost ove sezone bila Konferencijska liga, naravno da bi Europska liga bila ljepša. Nasreću, imali smo put prvaka koji je puno lakši, izgubili smo od dva protivnika i prošli Shelbourne za europsku skupinu - rekao je sportski direktor Darko Raić-Sudar gostujući u Poreču na devetom izdanju Sport Festa.

- Imali smo visoka očekivanja nakon dvostruke krune i zasad nije dobro. Svi volimo kad se lijepo piše, ali treba prihvatiti i kritiku i pronaći način da se izvučemo iz ove situacije. Realno, prije dvije godine imali smo puno bolju ekipu, a sad smo s nešto slabijom uspjeli osvojiti duplu krunu, nakon prodaje sedmorice igrače. Ni ne znam kad će se onakva sezona opet izrežirati.

Rijeka je, unatoč najavama, ipak zadržala najvrjednije eksponate u izlogu poput Fruka i Jankovića.

- Računali smo da ćemo ih prodati, naš budžet 60 posto ovisi o prodaji igrače. Imali smo ponude za obojicu, ali smo se malo kockali da im možda kroz Europu dodatno poraste vrijednost. Imamo primjere za ponude iz Rusije, Saudijske Arabije, sjajni novci, ali neće. Za Pašalića je bila borba da ode u MLS, sad je sretan i zadovoljan. Ili nedavni primjer za Jankovića, već smo sve dogovorili s Fenerbahčeom, on se pozdravio sa suigračima i dogodi se da Mourinho dobije otkaz i nije se realiziralo. Nije lako ni prodati igrača, trebaš pronaći klub koji je zainteresiran, a onda da bude i igrač. Ne možeš ga tjerati ako ne želi. Mi sad trebamo preživjeti zimu, najviše bih volio da mogu zadržati sve igrače i nadograditi ekipu s novim igračima.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Raićev posao uvelike se gleda kroz prizmu onoga što klub odradi u prijelaznom roku, ali...

- Posao sportskog direktora ocjenjuje se na temelju kompletne godine. Kad nema prijelaznih rokova, pratiš igrače, razgovaraš s trenerom o potrebama, vodiš računa o ugovorima. Onda kad dođe prijelazni rok, tad se kreće u realizaciju. Ljetni je puno teži nego zimski jer traje dulje, a prvenstva i Europa počinju rano kad momčad još nije formirana, a tad igraš utakmice koje usmjeravaju sezonu. Moraš voljeti ovaj posao da bi ga radio, telefon zvoni non-stop, upiti su svakodnevni, od igrača, menadžera, obitelji. Moraš biti spona između predsjednika i uprave, odnosno igrača i trenera te držati sve pod kontrolom. Evo, dok sam putovao ovdje, dogodio se problem s igračem i moram sutra izgladiti situaciju da svi budu zadovoljni. Meni je pomoglo što sam bio i igrač i trener. Najlakše je biti igrač, gledaš samo sebe. U Istri sam imao nesreću da sam bio trener kad je bila baš loša situacija. Kao trener imaš osjećaj da možeš utjecati na događaje i promijeniti nešto. Kao sportski direktor utječeš u nekim odlukama, ali ne mogu ja doći reći treneru da stavi onoga ili onoga, nisam volio da je meni netko iz kancelarije došao i takvo što govorio.

Sličan slučaj, slučaj Stevena Juncaja, Amerikanca crnogorskog podrijetla, tijekom Sopićeva mandata isplivao je na površinu.

- Jedina je istina da je otišao iz kluba nakon zimskih priprema, a Sopić u kolovozu. Trener je procijenio da igrač nema mjesta u momčadi i napisi da je smijenjen zbog toga nije istina. Nikad ne bih govorio treneru da netko mora igrati iz nekih razloga. Trener je plaćen za to, on donosi odluke i prvi odgovara za njih i za rezultat. Nikad nisam volio pomoćnike koji bi na sve kimali glavom, nego da kažu što misle.

Ima li Rijeka trenutno igrače koje drži na radaru?

- Kad se složimo oko pozicije koju želimo pojačati, onda tražimo profil. Krug se suzi na sedam-osam igrača i onda u igru ulaze financijski gabariti. Onda se svede priča na dva-tri imena i uključe se svi. U nekim klubovima treneri manje sudjeluju u odabiru, pa bi bilo slučajeva da ga trener ne želi. To nema smisla. Opet, novac nije garancija da ćeš uspjeti, dogode se i promašaji, koliko god igrač bio kvalitetan, ali jednostavno se ne uklopi u neku sredinu. Što više čekaš i kalkuliraš, veći je rizik. Slobodni igrači slobodni su s razlogom, uglavnom jer su negdje zapeli, rijetko će slobodni biti oni koji rade razliku. Mi smo godinama dovodili igrače iz Dinama, koji bi širio i širio roster, pa bi im mi davali drugu priliku. Također, nekad je važniji karakter igrača nego sama kvaliteta.

Rijeka je zadnjih godina nekolicini igrača revitalizirala igračke karijere. Pjaca je posljednji primjer.

- I kako se dogodi ta priča? Sretnem kuma na ulici, kaže da bi se Marko vratio u Hrvatsku i da bi, osim Dinama, mogao igrati samo za Rijeku. Za tri dana smo sve riješili. On nije previše pitao za uvjete, htio se vratiti i u reprezentaciju. Pašalić i Ivanović, primjerice, bili su "no name", ali dali smo im priliku i već sad imaju ozbiljne karijere, a bili su u trećoj i četvrtoj njemačkoj ligi. HNL je idealan za igrače s potencijalom i lakše se probiti nego da se probijaš kroz lige petice. Evo, osim Erlića, ne znam koji se igrač probio u Italiji kroz Primavere do visoke razine.

Foto: Jorgen Jarnberger/Bildbyran

Što gledate kada dovodite trenera?

- Da ima autoritet i znanje. Ako trener osjeti da trener vlada svlačionicom, to je to. Svlačionica je najbitnija. Imao sam kroz karijeri i diktatora s manje znanja i obrnuto. Važna je i slika koju odašilješ u javnost. Sopić je imao svoj imidž na presicama, ali to je postalo problem klubu. Najgore je kad vidiš da trener izgubi povjerenje u igrače, to se primijeti kroz izjave, razgovor. Meni je predsjednik Mišković rekao da su mu tri trenera došla i rekla da ne mogu više biti treneri Rijeke.

Predsjednik Mišković ipak još nije prodao klub.

- Utječu sve te priče i na igrače, svi smo dio toga, ali morali smo se okrenuti realnosti.