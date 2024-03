UŽIVO Zagreb - Montpellier: Utakmica sezone za rukometaše Zagreba pred 15 tisuća navijača

IZJAVA TRENERA

Pripremamo se standardno kao za svaku utakmicu Lige prvaka. Nije ova utakmica važnija nego one prethodne. Spremamo se uvijek isto. To je odlična momčad koja ima veliki broj reprezentativaca. Opasnost prijeti od svih, ali ako moram istaknuti jednog igrača to bi bio Brazilac Dos Santos. Vratio im se i Diego Simonet - rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić za 24sata.