Rijeci i Varaždinu dobar ždrijeb u 3. pretkolu Konferencijske lige. Evo na koga može Hajduk

Nogometaši Rijeke i Varaždina u ponedjeljak su saznali eventualne suparnike u 3. pretkolu Konferencijske lige ukoliko budu uspješni u svojim dvobojima 2. pretkola.

Tako će Rijeka, ako u 2. pretkolu izbaci irski Derry City, u 3. pretkolu za suparnika imati pobjednika ogleda između islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa, dok će Varaždin, ako bude bolji od češkog Jabloneca, na boljeg iz okršaja latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija.

Mogućeg suparnika u 3. pretkolu Konferencijske lige saznao je i splitski Hajduk ako bude neuspješan u 2. pretkolu Europske lige u kojem se sastaje s ciparskim Pafosom. Poraženi iz dvoboja Hajduk - Pafos tako će igrati protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama iz Tbilisija i litvanskog Žalgirisa, a prva utakmica igrat će se u Gruziji ili Litvi.

Termini za odigravanje utakmica 3. pretkola Konferencijske lige su 6. i 13. kolovoza.