Poraženi iz dvoboja Hajduk - Pafos tako će igrati protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama iz Tbilisija i litvanskog Žalgirisa, a prva utakmica igrat će u gostima
Rijeci i Varaždinu dobar ždrijeb u 3. pretkolu Konferencijske lige. Evo na koga može Hajduk
Nogometaši Rijeke i Varaždina u ponedjeljak su saznali eventualne suparnike u 3. pretkolu Konferencijske lige ukoliko budu uspješni u svojim dvobojima 2. pretkola.
Tako će Rijeka, ako u 2. pretkolu izbaci irski Derry City, u 3. pretkolu za suparnika imati pobjednika ogleda između islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa, dok će Varaždin, ako bude bolji od češkog Jabloneca, na boljeg iz okršaja latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija.
Mogućeg suparnika u 3. pretkolu Konferencijske lige saznao je i splitski Hajduk ako bude neuspješan u 2. pretkolu Europske lige u kojem se sastaje s ciparskim Pafosom. Poraženi iz dvoboja Hajduk - Pafos tako će igrati protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama iz Tbilisija i litvanskog Žalgirisa, a prva utakmica igrat će se u Gruziji ili Litvi.
Termini za odigravanje utakmica 3. pretkola Konferencijske lige su 6. i 13. kolovoza.
Rijeka je kao posljednja izvučena momčad sa statusom nositelja doznala mogućeg protivnika u trećem pretkolu Konferencijske lige. Prođu li Riječani Derry City, igrat će protiv pobjednika dvoboja Stjarnan - Ilves. Rijeka će u prvoj utakmici biti domaćin.
Varaždin je doznao mogućeg protivnika u trećem pretkolu Konferencijske lige. Prođu li Varaždinci češki Jablonec, igrat će protiv pobjednika dvoboja RFS - Vestri.
Hajduk je doznao protivnika u slučaju ispadanja iz Europske lige. Podsjetimo, "bijeli" u drugom pretkolu igraju protiv ciparskog Pafosa, a ne uspiju li ga proći, europski će put nastaviti u Konferencijskoj ligi.
Sada su doznali tko bi ih ondje mogao čekati. Poraženi iz dvoboja Hajduka i Pafosa igrat će protiv pobjednika susreta Dinamo Tbilisi - Žalgiris.
Rijeka i Varaždin dva su hrvatska predstavnika koja će se za Europu boriti u Konferencijskoj ligi. Od hrvatskih predstavnika dosad je igrao samo Hajduk, koji je prošao Žilinu u Europskoj ligi, a ispadne li od Pafosa u drugom pretkolu, pridružit će im se u Konferencijskoj ligi. Protiv koga bi Rijeka, Varaždin i Hajduk mogli igrati u trećem pretkolu Konferencijske lige doznat će danas na ždrijebu koji počinje u 14 sati.
Rijeka i Varaždin prve europske utakmice igraju ovaj tjedan. Rijeka u četvrtak na Rujevici dočekuje Derry City, dok Varaždin u baroknom gradu ugošćuje češki Jablonec.
Prođe li češki Jablonec, Varaždinu prijete Cherkasy ili Gent, poraženi iz dvoboja Bešiktaš - Midtjylland, Helsinki ili Coleraine, poraženi iz dvoboja Twente - Ferencváros te RFS ili Vestri.
Prođe li irski Derry City, Rijeka može igrati protiv pobjednika dvoboja Debrecen - Pyunik, Paide - Zira, Malisheva - Hibernian i Stjarnan - Ilves te poraženog iz dvomeča Hammarby - Anderlecht.
Hajduk će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati ispadne li od ciparskog Pafosa u Europskoj ligi, a potencijalni suparnici bit će mu pobjednici dvoboja FCSB - Auda i Dinamo Tbilisi - Žalgiris te poraženi iz dvoboja Dinamo Kijev - PAOK i Sheriff - Maccabi Tel Aviv.