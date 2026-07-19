Sergej Jakirović drugi put u karijeri dovodi Tonija Fruka?!

U tri godine na Rujevici, Toni Fruk (25) stasao je u hrvatskog reprezentativca i jednog od, ako ne i najboljeg nogometaša HNL-a. Na Kvarner ga je doveo, podsjetimo, Sergej Jakirović, a prema pisanju engleskih medija njih bi se dvojica mogla ponovno sresti na Otoku!

Podsjetimo, bivši strateg Rijeke i Dinama ostvario je veliki uspjeh s Hull Cityjem. Putem doigravanja izborio je promociju u Premier ligu, a Jakirović i "tigrovi" trenutačno rade na pojačavanju igračkog kadra za borbu s najvećima. I tu u priču ulazi 25-godišnji Fruk, za kojeg mnogi očekuju kako će ovo ljeto napustiti Rijeku.

Portal Ontheminute otkriva kako je Hull pokazao konkretan interes za dovođenje Fruka, koji prema Transfermarktu ima tržišnu vrijednost od devet milijuna eura. Fruk bi "tigrovima" dodao napadačku dimenziju u zadnjoj trećini i zato nije čudo što ga želi dovesti još jedan engleski prvoligaš.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

To je Ipswich Town, dodaje isti izvor. Ipswich je također prošle sezone igrao u Championshipu, a tijekom ljeta klub je ostao i bez dugogodišnjeg trenera Kierana McKenne, koji se povukao kako bi provodio više vremena s obitelji.

Prema pisanju Danijela Vukušića s Novog lista, Rijeka ne planira prodati Fruka prije početka HNL-a i prvih utakmica europskih kvalifikacija. Prvi test Riječani imaju u četvrtak, 23. srpnja (20.45 sati) protiv Derry Cityja. Fruk je za Rijeku odigrao 138 utakmica, zabio je 38 golova uz 32 asistencije, a u Hullu bi mogao zaigrati s Marcom Pašalićem koji je također među Jakirovićevim željama.