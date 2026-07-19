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TRANSFER NA POMOLU?

Sergej Jakirović drugi put u karijeri dovodi Tonija Fruka?!

Piše Luka Tunjić,
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Sergej Jakirović drugi put u karijeri dovodi Tonija Fruka?!
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
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Fruk je postao zvijezda HNL-a, a Jakirović ga želi dovesti u Hull! U lovu je i Ipswich, ali Rijeka zasad ne pušta svog asa

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U tri godine na Rujevici, Toni Fruk (25) stasao je u hrvatskog reprezentativca i jednog od, ako ne i najboljeg nogometaša HNL-a. Na Kvarner ga je doveo, podsjetimo, Sergej Jakirović, a prema pisanju engleskih medija njih bi se dvojica mogla ponovno sresti na Otoku!

Podsjetimo, bivši strateg Rijeke i Dinama ostvario je veliki uspjeh s Hull Cityjem. Putem doigravanja izborio je promociju u Premier ligu, a Jakirović i "tigrovi" trenutačno rade na pojačavanju igračkog kadra za borbu s najvećima. I tu u priču ulazi 25-godišnji Fruk, za kojeg mnogi očekuju kako će ovo ljeto napustiti Rijeku.

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Portal Ontheminute otkriva kako je Hull pokazao konkretan interes za dovođenje Fruka, koji prema Transfermarktu ima tržišnu vrijednost od devet milijuna eura. Fruk bi "tigrovima" dodao napadačku dimenziju u zadnjoj trećini i zato nije čudo što ga želi dovesti još jedan engleski prvoligaš.

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To je Ipswich Town, dodaje isti izvor. Ipswich je također prošle sezone igrao u Championshipu, a tijekom ljeta klub je ostao i bez dugogodišnjeg trenera Kierana McKenne, koji se povukao kako bi provodio više vremena s obitelji.

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Prema pisanju Danijela Vukušića s Novog lista, Rijeka ne planira prodati Fruka prije početka HNL-a i prvih utakmica europskih kvalifikacija. Prvi test Riječani imaju u četvrtak, 23. srpnja (20.45 sati) protiv Derry Cityja. Fruk je za Rijeku odigrao 138 utakmica, zabio je 38 golova uz 32 asistencije, a u Hullu bi mogao zaigrati s Marcom Pašalićem koji je također među Jakirovićevim željama.

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