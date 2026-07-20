UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Dinamo danas doznaje moguće suparnike u LP, ali i u EL

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Dinamo u utorak igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik je švicarski Thun, s kojim će od 20 sati igrati u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Iako je utorak "dan D" za "modre", jednim će okom pratiti što se danas od 12 sati događa u Nyonu.

Ondje će biti vrlo živo jer su na rasporedu čak tri ždrijeba: Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige. Dinamu je najvažnije to što će saznati protiv koga će igrati ako prođe Thun, ali i što ga čeka ako ispadne. Prođe li dalje, nastavit će put u Ligi prvaka, a u slučaju ispadanja europska kampanja neće završiti jer će se preseliti u treće pretkolo Europske lige. Važan je i Dinamov status nositelja.

"Modri" imaju 12 mogućih suparnika, a riječ je o pobjednicima šest dvoboja drugog pretkola: Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, Sabah - KuPS, Víkingur Reykjavík - Hapoel Be’er Sheva, Mjällby - Lincoln Red Imps, Levski Sofija - Universitatea Craiova te KÍ Klaksvík - Kauno Žalgiris.

Nakon tog ždrijeba Dinamo će sat vremena poslije ući u novi, u kojem će se priključiti Hajduku. Ždrijeb trećeg pretkola Europske lige počet će u 13 sati, a poraženi iz dvoboja Dinama i Thuna neće imati status nositelja zbog lošeg koeficijenta švicarskog predstavnika, koji se u ovom slučaju uzima u obzir.

Ispadne li u Europsku ligu, Dinamo će igrati protiv poraženog iz jednog od dvoboja Víkingur - Hapoel Be’er Sheva, Levski - Universitatea, Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, Larne - Crvena zvezda, AGF Aarhus - Lech Poznań i Omonia - Kairat.

