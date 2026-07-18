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ČEKA SE ODLUKA

Doznajemo: Evo kada Livaković saznaje napušta li Fenerbahče

Piše Mato Galić, Issa Kralj,
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Doznajemo: Evo kada Livaković saznaje napušta li Fenerbahče
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Osijek: Zagrijavanje uoči početka utakmice finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Drama oko Livakovića: vraća se u Fenerbahče, a Dinamo sprema bombu od 4 milijuna eura i rekordnu plaću

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Dinamo se priprema za nastavak borbe za plasman u Ligu prvaka i utakmica drugog pretkola protiv Thuna koja je na rasporedu u utorak u 20 sati, a Dominik Livaković čeka rasplet oko svoje klupske karijere. 

Livaković se prošlu zimu nakon dvije godine vratio među 'modre' s kojima je osvojio titulu prvaka Hrvatske i Kup. Prvi dio sezone bio je na klupi u Fenerbahčeu i Gironi, a šestomjesečna posudba u Dinamo je istekla. Hrvatski reprezentativac dobio je slobodno od Fenerbahčea do 17. srpnja i morao se vratiti u Tursku gdje ga ugovor s klubom veže do 2028.

U Dinamu su svjesni Livakovićeve važnosti te ga svim snagama žele dovesti i ne planiraju štedjeti. Golman "vatrenih" nakon SP-a i ispadanja od Portugala uzeo je nekoliko dana slobodno, a u petak se morao javiti u klub te se priključio treninzima. Međutim, u Fenerbahčeu se neće zadržavati. Među stativama caruju Brazilac Ederson (32) i Turčin Irfan Can Egribayat (28).

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Fener je tijekom ljeta mijenjao upravu pa Dinamo u tom periodu nije imao s kime pregovarati oko Livakovića. Novi ljudi u turskom velikanu polako, ali sigurno, hvataju konce, a to potvrđuje i dovođenje engleskog napadača Masona Greenwooda (24) iz Marseillea za 39 milijuna eura.

Kako doznajemo, Livakovićev menadžer Andy Bara u srijedu će u Istanbulu sjesti s ljudima iz Fenera i pitati koliku odštetu oni traže za hrvatskoga golmana. Dinamo je spreman dati i do četiri milijuna eura

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Komentari 14
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