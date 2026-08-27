UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Ples kuglica u Monaku bez Dinama

KAKO FUNKCIONIRA ŽDRIJEB

Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.