Ždrijeb Lige prvaka u Monaku, Dinama nema, a superračunalo će složiti paklene parove!
UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Ples kuglica u Monaku bez Dinama
osvajač: 25 milijuna eura
finalist: 18,5 milijuna eura
polufinalisti: 15 milijuna eura
četvrtfinalisti: 12,5 milijuna eura
osmina finala: 11 milijuna eura
šesnaestina finala: milijun eura
pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 2 milijuna eura
pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: milijun eura
svako mjesto više na ljestvici: po 275.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 2,1 milijun eura
remi u ligaškoj fazi: 700.000 eura
1. kolo: 8.-10. rujna
2. kolo: 13./14. listopada
3. kolo: 20./21. listopada
4. kolo: 3./4. studenog
5. kolo: 24./25. studenog
6. kolo: 8./9. prosinca
7. kolo: 19./20. siječnja
8. kolo: 27. siječnja, 21 sat
1/16 finala, 1. utakmice: 16./17. veljače
1/16 finala, uzvrati: 23./24. veljače
osmina finala, 1. utakmice: 9./10. ožujka
osmina finala, uzvrati: 16./17. ožujka
četvrtfinale, 1. utakmice: 6./7. travnja
četvrtfinale, uzvrati: 13./14. travnja
polufinale, 1. utakmice: 27./28. travnja
polufinale, uzvrati: 4./5. svibnja
finale - Madrid, Metropolitano: 5. lipnja, 18 sati
Nositelji
Bayern München
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. jakosna skupina
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV Eindhoven
3. jakosna skupina
Feyenoord
Lille
Lyon
Bodo/Glimt
Napoli
Leipzig
Villarreal
Šahtar
Galatasaray
4. jakosna skupina
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK Atena
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
Klubovi ne smiju igrati protiv predstavnika iz iste države, ali je Uefa odredila i kako Real Madrid neće smjeti gostovati kod Liverpoola niti Arsenal kod Intera. I to samo zato jer su gostovali na Anfieldu odnosno Giuseppe Meazzi protekle dvije sezone. Pa će, u slučaju njihovog sparivanja, domaćin biti drugi klub.
Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.