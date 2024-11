Dalić: Smeta me što je Petković igrao za klub ako već ne trenira. Ne očekujem zvižduke Perišiću

Hrvatska nogometna reprezentacija lovi plasman u četvrtfinale Lige nacija. Naši reprezentativci danas će se okupiti u Zagrebu, u petak gostuju u Glasgowu kod Škotske, a onda 18. studenog na Poljud dolazi Portugal. Jedna pobjeda dovoljna nam je za potvrdu play-offa.

Kakva je atmosfera uoči ključnih utakmica, otkrio je izbornik Zlatko Dalić koji je aktivirao pretpoziv Marinu Pongračiću.

- Pred nama su dvije zadnje utakmice u Ligi nacija, Škotska i Portugal. Najvažnija nam je prva, protivnik koji je zadnji, ali sve što je izgubio je teško izgubio, imali smo s njima puno problema u Zagrebu. Čvrsti su i disciplinirani, zadnja utakmica protiv Portugala bila je 0-0, očekujem tešku utakmicu, važno nam jer jer želimo prije Portugala riješiti pitanje prolaska dalje u četvrtfinale. Imat ćemo tri treninga u Zagrebu gdje ćemo pokušati kroz treninge i igru napraviti najbolju taktiku i sastav. Pozvali smo Pongračića. Nije igrao za svoj klub, ali oporavio se od ozljede i potreban nam je još jedan stoper. Vidjet ćemo tijekom dana kako ćemo dalje kada se skupe svi - rekao je Dalić.

Bruno Petković već dulje vrijeme vuče ozljedu, a iz Dinama su apelirali na izbornika da ga poštedi u ovom ciklusu.

- Dolaze igrači s velikim poštovanjem, čast im je da igraju u reprezentaciji. Nekada nisu najspremniji, tako je bilo s Brunom protiv Turske u Osijeku. To izuzetno cijenim, zato reprezentacija ima uspjehe, zbog takvih odnosa. Bruno je igrao protiv Škotske, zatim protiv Poljske se požalio na ozljedu. Doći će danas, razgovarat ćemo s njim i liječnicima. Donijeti ću odluku, koja će biti, u prvom redu najbolja za igrača, Dinamo i reprezentaciju. Ozlijeđen je, ne trenira, ali mi nije jasno zašto igra, to me smeta. Zajec me zvao, rekao sam mu da igrač mora doći, pa ćemo donijeti dobru odluku. Nije potrebna nervoza, komentari. Donijeti ću najbolju odluku.To je sve što imam reći, nije potrebna nikakva nervoza oko toga.

Nove napadače neće zvati.

- Ako se dogodi što u idućih dan, dva, reagirat ćemo s napadačima. Zasad su Kramarić, Matanović i Budimir dovoljni. Ivušić ima privatnih problema pa to rješava. Imamo na popisu četiri reprezentativna vratara, popunjeni smo.

Prokomentirao je i mogući poziv Sandru Kulenoviću koji igra u sjajnoj formi.

- Doveo se u krug naših najboljih opcija, igra dobro, ako ovako nastavi, jako brzo će doći u krug reprezentacije. Najvažnije je da je u dobroj formi, pratimo ga, samo tako neka nastavi. Imali smo odluku prije dva tjedna o napadačima, vjerujem njima.

Kakva je situacija u obrani?

- Obrana? Šutalo je zdrav, jučer je odradio utakmicu i igrao je dobro. Ranije se odmarao iz preventive. Šutalo, Gvardiol i Ćaleta Car su naše opcije. Zvali smo Pongračića da imamo dodatnu opciju. Želimo u Škotskoj biti agresivni i odraditi posao. Zanimljivo, od toliko stopera smo ostali samo na njima. Imamo dobar roster da možemo kombinirati. Nemamo standardnost, ali nadam se da ćemo do ljeta to dobiti. Žao mi je da ne igraju u klubovima, meni nije svojstveno da zovem one koji ne igraju, ali nadam se da će i to doći.

Kakva je situacija s Oršićem?

- Vratio se nakon ozljede, došao je u dobru formu, došlo je do promjene trenera koji ga je otpisao. Kad smo radili popis, Sosa je bio ozlijeđen i ono što sam vidio od Mislava, bio je u dobroj formi i dobro je trenirao. Dalo mi je to za pravo da vidim da je Orša jedna od najboljih alternativa na lijevoj strani ako igram s tri stopera. Zato je dobio poziv. Sosa je bio ozlijeđen, razgovarali smo i rekao mi je da ga je trener maknuo iz momčadi, nije više u konkurenciji. Morat će tražiti novi klub ako želi ostati u krugu reprezentacije. Situacija nije sjajna, mora donijeti odluku. Bit će s nama.

Hoćete li možda poštedjeti Perišića potencijalnih neugodnosti na Poljudu nakon svega što se dogodilo u Hajduku?

- Nećemo o tome razmišljati, stavit ćemo najbolje. Puno puta sam govorio tko je i što je on, štto je sve dao za hrvatski nogomet, bilo bi nelogično da doživi takav doček. Mislim da on zaslužuje respekt svih nas.

Što je s Ivanušecom? Koliko vama pretpozivi pomažu, a koliko bi bilo dobro da se pozivi šalju kasnije?

- Pretpoziv je u biti osiguranje nama da ga klub mora pustiti ako se nešto nepredviđeno dogodi. To nam služi kao alternativa. Ivanušec je isto imao lošiju situaciju u klubu pa sad ne igra. Odlučio sam da ovog puta ne dođe. Pretpoziv je nama dobar, ne vidim alternativu.

Često primamo golove u zadnjim trenucima utakmice. Što se tu događa?

- Imamo problem da primamo golove u zadnjim sekundama. Dođe do pada koncentracije, do opuštanja i protivnik kazni našu svaku grešku. Moramo to popraviti. Treba preuzeti još veću odgovornost i napasti visoko. Napad je najbolja obrana.