UŽIVO Zrinka Ljutić lovi postolje

Švicarka Camille Rast vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma skijašica za Svjetski kup u Areu, dok je Zrinka Ljutić na petom mjestu sa 1.12 sekundi zaostatka.

Rast je u prvoj vožnji ostvarila 11 stotinki bolje vrijeme od drugoplasirane Austrijanke Julije Scheib, vodeće veleslalomašice u Svjetskom kupu, dok je treća Amerikanka Paula Moltzan sa 56 stotinki slabijim vremenom.

Ljutić je solidno odvezla prvu vožnju, nije napravila niti jednu veliku pogrešku, tek je sustavno povećavala zaostatak za Rast, na prvom prolaznom vremenu zaostajala je 35 stotinki, na drugom 77, na trećem 86 stotinki, da bi u cilju zaostatak narastao na 1.12 sekundi.

Druga vožnja na programu je od 13 sati, a prijenos je na HRT-u 2.