Tko je Vedran Pavlek? Blizak je s obitelji Kostelić, nosio je našu zastavu na Olimpijskim igrama

- Zbog glasina o navodnim financijskim nepravilnostima u upravljanju Hrvatskim skijaškim savezom, u kojima sam osobno apostrofiran, a koje su dovele u pitanje normalno funkcioniranje Saveza, podnosim neopozivu ostavku - poručio je Vedran Pavlek i ostavio skijaški savez bez dosadašnjeg direktora alpskih reprezentacija i ski poola. Pavlek je poznato ime u hrvatskom skijanju, a zbog optužbi da je došlo do financijskih nepravilnosti podnio je ostavku.

Vedran Pavlek je hrvatski bivši alpski skijaš i dugogodišnji sportski dužnosnik koji je desetljećima imao važnu ulogu u razvoju i organizaciji hrvatskog alpskog skijanja. Rođen je 27. travnja 1973. u Zagreb. Pripada generaciji sportaša koja je počela nastupati u razdoblju stvaranja samostalne Hrvatske početkom 1990-ih, kada se tek formirala nova sportska infrastruktura i reprezentacije nakon raspada Jugoslavije. Iako je njegov natjecateljski rezultat bio relativno skroman u usporedbi s kasnijim velikim uspjesima hrvatskih skijaša, Pavlek je postao jedna od ključnih organizacijskih i upravljačkih osoba hrvatskog skijaškog sporta.

Kao aktivni sportaš bavio se alpskim skijanjem, ponajviše disciplinama slaloma i veleslaloma, ali je nastupao i u drugim disciplinama. Tijekom prve polovice 1990-ih natjecao se u utrkama Svjetskog kupa i na velikim međunarodnim natjecanjima. Predstavljao je Hrvatsku na trima zimskim olimpijskim igrama: 1992., 1994. i 1998. Posebno se pamti da je na Igrama u Lillehammeru 1994. bio stjegonoša hrvatske reprezentacije na ceremoniji otvaranja, što je u to vrijeme imalo simboličnu težinu jer je Hrvatska tek počela nastupati kao samostalna država. Iako njegova skijaška karijera nije bila obilježena vrhunskim rezultatima, već sa 25 godina postao je menadžer obitelji Kostelić. Nije krio da mu je Ante Kostelić puno pomogao.

- Ante je otvorio viziju i oči meni, a isto tako i brojnim našim skijašima i skijašicama. Uz njegovu viziju probili su se Ana Jelušić, Nika Fleiss, Natko Zrnčić-Dim, Filip Zubčić, a danas imamo Leonu Popović i Zrinku Ljutić. Predanim i upornim radom, uz viziju, mogu se postići vrhunski rezultati. Ante, hvala ti na tome - rekao je jednom prilikom.

Od 2008. je bio član Izvršnog odbora za alpsko skijanje i glavni direktor Organizacijskoj odbora utrka u Zagrebu od 2005. godine. Od te godine je Pavlek prvi čovjek Snježne kraljice. Također, vodio je hrvatsku alpsku skijaško-reprezentaciju na tri izdanja Zimskih olimpijskih igara (2002., 2006., 2010.) gdje je ekipa osvojila ukupno četiri zlatne medalje i pet srebrnih medalja.

Zanimljivo, godinama su postojale sumnje oko financijske transparentnosti Snježne kraljice i tada su se počela postavljati pitanja oko mogućih financijskih malverzacija.

Pavlek je s vremenom postao je jedan od ključnih ljudi u strukturi Hrvatskog skijaškog saveza, gdje je preuzeo funkciju direktora alpske reprezentacije i direktora tzv. ski poola - organizacijskog sustava koji upravlja financiranjem, logistikom i programom reprezentacije. Na toj poziciji bio je odgovoran za planiranje natjecanja, organizaciju treninga, logistiku putovanja i financijske modele koji omogućuju funkcioniranje reprezentacije. Upravo u razdoblju kada je obnašao te funkcije hrvatsko skijanje ostvarilo je najveće uspjehe u povijesti, ponajviše zahvaljujući generaciji koju su predvodili Janica Kostelić i Ivica Kostelić. U tom razdoblju hrvatski skijaši osvojili su više olimpijskih medalja i svjetskih naslova, čime je Hrvatska postala jedna od najuspješnijih skijaških nacija u tehničkim disciplinama unatoč relativno maloj sportskoj infrastrukturi.

Pavlek je tijekom godina bio i predmet različitih javnih rasprava i kritika u hrvatskom sportskom prostoru. Dio kritika odnosio se na način upravljanja skijaškim savezom, odnose unutar reprezentacije ili financiranje projekata poput utrke Svjetskog kupa u Zagrebu. Kao dugogodišnja figura na čelu organizacijskog dijela sporta, često je bio povezan s odlukama koje su izazivale polemike u medijima ili među sportskim djelatnicima. Ipak, unatoč povremenim kontroverzama, ostao je jedna od najdugovječnijih i najutjecajnijih osoba u strukturi hrvatskog skijanja.

U privatnom životu Pavlek se relativno rijetko pojavljuje u medijima i nastoji zadržati određenu razinu privatnosti. Poznato je da je obrazovanje stekao u području ekonomije i poslovnog menadžmenta na University of Zagreb, što je kasnije koristio u sportskom menadžmentu. Što se tiče ljubavnog života, zna se samo da je godinama bio u vezi s Rumunjkom talijanskih korijena, Roxanom.

- Još sam u toj vezi jer me ona još trpi. Malo kuka tu i tamo, ali me trpi. Najviše se viđamo ljeti, no dođe ona i na pokoju utrku, a bude i na Sljemenu. Trajat ćemo dok me bude trpjela, a trpi me već deset i pol godina - govorio je 2020.