Zrinka je upravo u Špindleruvom Mlynu 2023. godine osvojila prvo postolje u karijeri. Tad je, tek nekoliko dana nakon proslavljenog 19. rođendana, završila treća u slalomu
Veliki zaostatak Zrinke Ljutić za Rast, čeka ju težak zadatak...
Zrinka Ljutić trebala bi izboriti plasman u drugu vožnju. Nakon nastupa 40 skijašica zauzima 22. mjesto. Ukupno će nastupiti 56 skijašica.
Amerikanka Katie Hensien nastupila je pod rednim brojem 25, ali je odustala iz utrke, kao i Grenier, Holtmann, Zenere te Bocock. To je išlo u prilog Zrinki Ljutić, koja je tako nakon nastupa 25 skijapica na 17. mjestu i sve je izglednije kako će izboriti drugu vožnju.
Robinson je još uvijek najsporija, a loše su šanse i za Francuskinju Claru Direz, koja je uz Novozelanđanku jedina kasni više od četiri sekunde. Sporija od Zrinke je još Austrijanka Stephanie Brunner (+3,16 s).
Zrinka Ljutić nastavila je padati niz poredak i nakon nastupa skijašica iz druge jakosne skupine (brojevi od 8 do 15). Najbolja u toj skupini bila je legendarna Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja svojim skijanjem u veleslalomu pripada u prvoj skupini, ali je prošle sezone dugo bila ozlijeđena zbog čega je pao njezin startni broj. Amerikanka je zauzela četvrto mjesto s 43 stotinki zaostatka.
Zrinka Ljutić je nakon nastupa 15 skijašica na 13. mjestu. Sporija je bila samo Alice Robinson, dok je Valerie Grenier prva odustala iz današnjeg veleslaloma.
Šveđanka Sara Hector zaključila je prvu jakosnu skupinu, u kojoj pripadaju skijašice sa startnim brojem od 1 do 7. Hector je uspjela skinuti Rast s vrha s dvije stotinke bržim vremenom.
Na treće se mjesto ugurala najbolja veleslalomašica svijeta, Julia Scheib, s 26 stotinki zaostatka. Vrlo dobar nastup imala je i Amerikanka Paula Moltzan s 53 stotinki zaostatka. One su ujedno i jedine skijašice ispod sekunde zaostatka za vodećom Hector.
Zasad je samo Robinson (+4,28 s) sporija od Hrvatice (+2,88s).
Sa startnim brojem 3 krenula je Zrinka Ljutić. Hrvatica je imala nastup bez krupnih grešaka, a najviše je vremena izgubila u drugom sektoru, gdje je ispustila 0,89 sekundi. U cilj je ušla kao drugoplasirana s 2,86 sekundi zaostatkom za vodećom Rast.