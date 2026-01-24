Veliki zaostatak Zrinke Ljutić za Rast, čeka ju težak zadatak...

NAKON 25 SKIJAŠICA

Amerikanka Katie Hensien nastupila je pod rednim brojem 25, ali je odustala iz utrke, kao i Grenier, Holtmann, Zenere te Bocock. To je išlo u prilog Zrinki Ljutić, koja je tako nakon nastupa 25 skijapica na 17. mjestu i sve je izglednije kako će izboriti drugu vožnju.

Robinson je još uvijek najsporija, a loše su šanse i za Francuskinju Claru Direz, koja je uz Novozelanđanku jedina kasni više od četiri sekunde. Sporija od Zrinke je još Austrijanka Stephanie Brunner (+3,16 s).