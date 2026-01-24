Obavijesti

HRVATICA U KRIZI

VIDEO Bijes i frustracija nakon ispadanja: Pogledajte žestoku reakciju Zrinke Ljutić u Češkoj

Piše Luka Tunjić,
Foto: screenshot/HRT

Drama na stazi! Zrinka Ljutić pala u Češkoj, frustracija eksplodirala! Veleslalom u Špindleruvom Mlynu postao je mjesto tuge za mladu skijašicu koja je izgubila balans i bodove

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21) pala je u drugoj vožnji veleslalomske utrke u Špindleruvom Mlynu u Češkoj. Riječ je, inače, o skijalištu koje je Hrvatici sigurno u lijepom sjećanju, s obzirom na to kako je prije tri godine tamo osvojila prvo postolje u karijeri. Ove subote, međutim, češko skijalište nije bilo mjesto za Zrinkinu sreću.

Zrinki još uvijek nedostaje samopouzdanja u skijama i očito je kako nije na svojoj najboljoj razini. Prvu je vožnju završila s 2,88 sekundi zaostatka za vodećom Sarom Hector, a u drugoj se nadala popraviti rezultat. To se na kraju nije desilo.

Zrinka je napadala od samog početka, a u jednom je trenutku izgubila balans i pala na bok. Skliznula je niz strminu i nije se mogla vratiti na stazu kako bi završila utrku te osvojila neke bodove. Srećom, nije se ozlijedila u padu, a burno je reagirala nakon još jednog razočaravajućeg rezultata.

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Snažno je zamahnula štapom i udarila o snježnu podlogu, a štap je odletio u zrak od siline udarca. Razočarenje je bilo vidljivo kod Zrinke, koja je otvoreno priznala kako i sama traži riješenja za ovu krizu.

Klikom OVDJE možete vidjeti Zrinkine nastupe u Češkoj i kako je reagirala nakon odustajanja.

