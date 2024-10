Uznemirujući video: Brazilskog nogometaša ubili nasred ulice

Šokantno ubojstvo potreslo je nogometni svijet Brazila. U Maritubeu, na sjeveru zemlje, u noći s utorka na srijedu u pucnjavi je ubijen Ricardo Emanuel Alcântara Paiva Ricardinho (22), nogometaš brazilskog trećeligaša Clube do Remoa. Uz njega ubijena su još dvojca muškaraca, a motiv je i dalje nepoznat.

Nekoliko dana nakon ubojstva pojavila se snimka na kojoj se vidi kako mladi nogometaš pokušava pobjeći od napadača.

"S velikim bolom cijeli klub izražava duboku tugu zbog tragičnog gubitka 22-godišnjeg Ricardinha. Ricardinho je debitirao kao profesionalac u siječnju 2023. godine, a njegov odlazak ostavlja prazninu u srcima svih koji su ga poznavali i divili se njegovu talentu na terenu. Neka Bog utješi srca njegove obitelji i prijatelja u ovim teškim trenucima", priopćio je njegov klub.

O ubojstvu se oglasio i direktor mlade momčadi Rema, Paulinho Araújo.

- Stigao je u Remo iz Desportiva iz Paraense, 2019. On i Henrique Vigia, a njihov agent bio je Pikachuov otac. On je bio taj koji je doveo Ricardinha u klub. Bio je vrlo dobro krilo, ljevoruk, a fantastično igrao desnom nogom. On je za nas bio prvak, bio je dobro dijete. Nikad nisam vidio da ima problema s ovisnošću, da pije, da puši, uvijek je bio vrijedan radnik. Ne govorim to zato što je ubijen, ne, ali uvijek je bio dobar momak - istaknuo je Araújo.

Policija još uvijek traga za počiniteljima, a uz pomoć snimke i drugih dokaza pronađenih na mjestu zločina pokušava locirati napadače. Za sada se sumnja kako je riječ o planiranom ubojstvu u kojemu je sudjelovalo više osoba.