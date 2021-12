Filip Krovinović (26) u Hajduku je bez sumnje oživio karijeru i postao jedna od najvažnijih karika momčadi "bilih" koja je Split bacila u navijačku euforiju.

Veznjak je u srpnju stigao iz Benfice i potpisao na tri godine. Odmah je potvrdio klasu zbog koje je još kao klinac otišao iz Zagreba u Portugal, prvo u Rio Ave, a potom i u slavni lisabonski klub, ali i kod Slavena Bilića u West Bromwich Albion.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Hajduk predstavio Krovinovića

Prvi gol u HNL-u u dresu Zagreba zabio je baš današnjem suigraču Lovri Kaliniću davnog 29. studenog 2014.

- Sjećam se, naravno. Žao mi je, ali zabio sam današnjem suigraču. Bilo je to na Poljudu, dobili smo 2-0, a to je bio moj prvijenac - rekao je Krovinović za Novu TV.

I drugi je opet bio protiv Hajduka, iste sezone, također u pobjedi 2-0, ovaj put u Kranjčevićevoj.

- Nadam se da se to neće ponoviti - nasmijao se Krovi.

Kako je uopće došlo do toga da jedan Zagrepčanin navija za Hajduk i pristane igrati za njega?

- Ta ljubav kreće od strica. Znači, on je kriv. Dok smo bili mali, rekao je mom bratu: "Znam da ste iz Zagreba, ali jednostavno morate navijati za Hajduk. Samo Hajduk i samo Hajduk" - rekao je Filip.

Na Poljudu se ove sezone, kaže, stvara dobra priča kakve nije bilo godinama i momčad to osjeća.

- Trener Valdas Dambrauskas donio nam je kvalitetu i jaču, višu i drugačiju energiju. Pozitivan je lik koji se razumije u nogomet i taktički je jako dobro posložen. Vjerovao je u nas. Čim je došao, rekao je da u nama vidi da možemo napraviti velike stvari i to već ove sezone - kaže Krovinović.

Igra i s najboljim igračem lige Markom Livajom. Imao je samo riječi hvale za njega.

- On je čudesan kao osoba. Temperamentan je, ali takvi su svi ljudi iz Splita, to svi znamo i upravo nam takav igrač treba. On je jedan mangup, kako se kaže, ali će uvijek donijeti preokret i prevagu u utakmici - rekao je.

Od početka karijere na tribinama ga prati baka Markica.

- Svi govore da je legenda i zaista jest. Uvijek je bila vatrena navijačica, dolazila me gledati kad sam nosio dres Zagreba. Jako je sretna, pogotovo sad kad nosim dres Hajduka i jedva čeka doći na Poljud. Svi iz Splita zovu me da dođe što prije, ali mora pričekati malo ljepše vrijeme da joj ne bude hladno - objašnjava Krovinović.

Osvrnuo se i na karijeru u reprezentaciji koja je već mogla započeti da nije bilo teške ozljede u Benfici.

- To je bila skoro pa gotova stvar, trebao sam ići na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Nažalost, dogodila se ta ozljeda, ali to je sad prošlost. Danas vjerujem da se preko HNL-a može u reprezentaciju. Želim to pokazati, samo treba nastaviti još jače. Nadam se da će biti lijepih stvari - kaže.

Ne samo za Hajduk, već i za njegovu Petrinju koja ovu srijedu obilježava godinu dana od razornog potresa na Banovini.

- Znam da je teško, bio sam u Petrinji ovih dana. Nešto je uređeno, ali većina nije. Ali ljudi tamo žive, nema druge. Samo mogu zahvaliti svim ljudima diljem Hrvatske koji su pomogli, svim navijačima, Torcidi, Bad Blue Boysima... Stvarno, samo riječi pohvale jer tek u takvim trenucima shvaćamo da smo jedna država, da možemo djelovati samo kao jedno - zaključio je Krovinović.

On je ove sezone skupio 18 nastupa za Hajduk, zabio tri gola i još toliko puta asistirao.