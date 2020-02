Frcale iskre: Wilder i Fury se umalo potukli na sučeljavanju!

Stajat ću iznad tebe nakon pobjede. Jesi li ikad čuo za Davida i Golijata, znaš što se dogodi u toj priči? Dogodit će se opet, govorio je Deontay Wilder (34) u lice Tysonu Furyju (31) koji mu nije ostao dužan na posljednjoj konferenciji za novinare prije meča koji će se održati sa subote na nedjelju, 22. na 23. ožujka oko 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ali ti ne vjeruješ u Davida i Golijata, beskorisni stvore! Trenirao sam kao lud, ne možeš me baciti na pod. Prestani me gurati - tek je izustio Fury, a Wilder ga je odgurnuo s obje ruke. 'Gypsy King' ponovno mu se približio te uzvratio istom mjerom, a onda su se u sve umiješali zaštitari koji su stali između dva boksača.

Foto: Reuters

Tad su mogli samo nastaviti 'rat riječima'. A Deontay Wilder imao je tu nesreću što mu je s druge strane, uz Conora McGregora (31) stajao ponajbolji svjetski 'trash talker' u svijetu sporta. Moglo bi se reći, Wilder je dobio porciju izvan ringa, a priliku za uzvrat imat će s navučenim rukavicama.

POGLEDAJTE SUČELJAVANJE

- Pa nisi me mogao pobijediti zadnji puta, a govoriš da ćeš sad slaviti? Tri godine nisam boksao čovječe, ljudi ti se smiju. Morali su me opljačkati da ti daju barem remi. Pa i ovaj put ti si samo izazivač, ja sam dominantniji teškaš. Kome zvoni j*beni telefon? Ma to je znak za tebe. Tad sam pao i ustao, ovaj put ti to neće uspjeti - vikao je Irac kojeg je nasmijala zvonjava iz publike.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Prema viđenom na posljednjem sučeljavanju, boksači su spremni za uzvrat. Kladionice malu prednost daju 'brončanom bombarderu' na kojeg je koeficijent u prosjeku 1,80, na pobjedu Furyja koeficijent je 2,00, a na izjednačen rezultat koeficijent je 20. Podsjetimo, u prvom je meču prije godinu i tri mjeseca Tyson Fury dva put bio u nokdaunu, ali suci su odlučili kako meč završava bez pobjednika.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Uputili su tada boksači lijepih riječi jedan prema drugom, ali sad su se opet vratili na staro. Sve je to boksački folklor i ono što čini sam okršaj zanimljivijim, a ono pravo dogodit će se u noći sa subote na nedjelju, oko 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu, kad spomenuti dvojac ukrsti rukavice u Grand Garden Areni u Las Vegasu.