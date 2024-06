Vaha: Dalić je trebao situaciju oko penala riješiti u svlačionici! To je vrlo opasno za stabilnost...

Treba pokazati u prvih 15 minuta da se ne bojiš kada igraš takve utakmice protiv favorita turnira, komentirao je legendarni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić (71), koji je u razgovoru za Dnevni avaz komentirao nastupe Hrvatske, Srbije i Slovenije u prvom kolu Europskog prvenstva.

Vaha je ugodno iznenađen kvalitetom nogometa koji se igra u Njemačkoj, a ističe kako su neki favoriti pokazali zašto imaju taj status.

- Igra se jako korektan nogomet, što je malo začuđujuće. Nema onih grubih prekršaja, oštrih duela, nesportskog ponašanja. Jedno stvarno fino Europsko prvenstvo u kojem svi mogu uživati, oni na stadionima i pored malih ekrana - rekao je i nastavio...

Football - Qatar 2022 FIFA World Cup Qualifier - Morocco v DR Congo - Casablanca - Morocco | Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

- Hrvatska, Slovenija i Srbija su ušli u utakmice s puno poštovanja prema protivnicima što se pokazalo kao loša taktika. Kada igraš takve utakmice, kada znaš da nisi favorit u prvih 15 minuta ne treba pokazati strah.Tako sam ja pripremao utakmice kada sam igrao protiv jačih ekipa. Uvijek sam htio da pokažemo da želimo pobjedu. Posebno kada igraš Euro ili Svjetsko prvenstvo. To je psihološki način da dobiješ rat tih 15 minuta. To često može biti korisno i može utjecati na krajnji ishod jedne utakmice – naglasio je Halilhodžić.

Komentirao je imaju li Hrvatska i Srbija šanse proći u nokaut fazu.

- Mogu, ali u sljedećem utakmicama se očekuje jedan revanš. Hrvatska je godinama imala sjajne rezultate, iako je Španjolska bila favorit, nije se očekivao ovako visok poraz. Moglo je biti i gore iako su Hrvati imali jednu dvije šanse.

Soccer: Morocco at USA | Foto: Katie Stratman

Halilhodžić je rekao da ne shvaća zašto je u Hrvatskoj nastala drama oko penala kojeg je protiv Španjolske izveo i promašio Bruno Petković.

- Ne razumijem tu polemiku oko penala, što se toliko priča? To je tako kad jedna takva ekipa na prvenstvu izgubi utakmicu, pojave se razne nesuglasice. To je vrlo opasno za stabilnost ekipe, za jedinstvo momčadi na takvim natjecanjima. Treba što prije završiti polemiku i skoncentrirati se na drugu utakmicu, ako je izgubiš, onda ispadaš. I to treba riješiti unutar momčadi, kako ne bi izašlo u medije. Vjerovatno je veliko razočarenje hrvatskih navijača koji mnogo očekuju od reprezentacije predvođene nevjerojatnim Modrićem, ali osjeti se na nekim igračima da nisu na visokom nivou kao nekad i morat će pokazati puno snage, želje i volje i samoodricanja kako bi ostvarili dobar rezultat - zaključio je.