Valdas: Mi smo jedina momčad koja može osvojiti duplu krunu

Pred nama je vikend odluke, vikend u kojem će se odigrati dva derbija a prvenstvo će, vjerojatno, biti za korak bliže raspletu. Dinamo dočekuje Osijek, Hajduk ide u goste Rijeci, a trener Valdas Dambrauskas najavljuje da će njegova momčad napraviti sve za pobjedu u Rijeci. Derbijem u Maksimiru se, barem do završetka utakmice na Rujevici, kaže, uopće ne zamara a ni statistikom. Hajduk je naime pobijedio u sva tri zadnja ogleda na Rujevici.

Kakva je situacija s kadrom, tko može igrati u nedjelju a tko ne može?

- Situacija je bolja nego prošli put, ali znamo da Vuković, Atanasov, Malar i Katić neće biti u konkurenciji za nastup na Rujevici.

Ova utakmica ima dvostruki značaj, vama za prvenstvo a jednima i drugima za samopouzdanje pred finale kupa?

- Svaka utakmica je drugačija i svaka se priprema posebno. Vjerovali ili ne, mi ne razmišljamo o kupu. Okružje ove utakmice i one u finalu kupa je posve drugačije. Mi smo jedina momčad koja može osvojiti dvostruku krunu, a Rijeka će u nedjelju igrati za zabavu i napredak na ljestvici. Kad budemo igrali za kup, obje momčadi će igrati "do or die" utakmicu. Za njih je u nedjelju manji pritisak a mi razmišljamo kako kući donijeti sva tri boda. Zadnja tri mjeseca su nam takva, svaku moramo pobijediti, bilo da je to Dinamo, Osijek, Hrvatski dragovoljac, Šibenik... Svaka nam je utakmica takva.

Hajduk ne zabija koliko stvara šansi, za razliku od Rijeke koja je u Šibeniku bila jako efikasna?

- Kao što sam rekao, bilo je lijepo okruženje, utakmica bez pritiska i zato su i bili dobri i efikasni. Ako se sjećate nekih ranijih utakmica, i mi smo zabijali sve što smo kreirali a sada ne zabijamo toliko. No i oni su prolazili kroz fazu kad nisu zabijali i pobjeđivali, iako su stvarali brojne prilike. To je uzorak sezone, ne možeš stalno biti na vrhu, nekad ti mora obrana pomoći osvojiti bodove.

Često kažete da je pritisak prilika, i kako je momčad pod pritiskom fokusiranija?

- Ovo je derbi, i mi i oni ćemo biti motivirani, atmosfera će biti dobra i ovo je laka utakmica za trenera. Moraš brinuti o taktici ali o motivu ne. Ovo je perfektna prilika za pobjedu i ulazak u zadnja dva kola s velikim snovima. Ne razmišljamo o pritisku nego o prilici, tisuće igrača bi se mijenjalo s nama da igraju ovakve utakmice na kraju sezone.

Sutra je Sveti Duje, Hajduk i Jugoplastika su u prošlosti na taj dan pobjeđivali u velikim utakmicama. Možete li i vi pobjedom dan kasnije čestitati gradu praznik?

- Zašto ne, neka nam pomogne Sv. Duje da pobijedimo.

Može li se ovaj meč pretvoriti u dvoboj Livaje i Drmića?

- To je irelevantno. Marko je napadač, želi zabiti u svakoj utakmici, ali znam da bi u ovakvim utakmicama dao sve da momčad pobjedi i da mu nije bitno tko će zabiti. Ni njemu, ni Kaliniću....

Najčitaniji članci