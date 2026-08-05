Valentina Miletić: Poželim otići na utakmicu košarke u Litvu! Toplak: Ljepše je nego da pale

Dinamo je u Maksimiru razbio litavskog prvaka Kauno Žalgiris 5-0 i praktički se plasirao u play-off Lige prvaka, gdje bi 18. i 26. kolovoza trebao igrati protiv norveškog Vikinga. Prije toga treba odraditi i uzvrat u utorak u Litvi (19 sati).

- Dinamo se mirno može pripremati za Viking, što je veliko bogatstvo. Utakmicu je odradio rutinski - rekao je prekaljeni HNL trener Samir Toplak kao studijski komentator MAXSporta pa se osvrnuo i na pjesmu litavskih navijača nakon utakmice unatoč vrlo visokom porazu:

Foto: Marko Lukunić, Davor Puklavec/PIXSELL

- Ovo je lijepo vidjeti, puno ljepše nego da zapale tribinu. Lijepa atmosfera, slave sa svojima, svjesni da su bili nemoćni. Osigurali su Konferencijsku ligu i ovo je primjer za sve.

U nedjelju je Hajduk gostovao kod Varaždina i izgubio 2-1, a bijesna navijačka skupina Torcida, koja je prethodno prigovarala domaćinu zbog previsokih cijena ulaznica, zapalila je 50-ak sjedalica i napravila nekoliko tisuća eura štete.

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Voditeljica Valentina Miletić je prije odjave emisije pohvalila ponašanje gostiju.

- Mogu sad pustiti glazbenu pozadinu, ne znam koliko se to čuje pred malim ekranima. Poželim otići pogledati jednu utakmicu košarke tamo, haha. Mogu zamisliti što je to kad ovakva atmosfera nakon poraza 5-0?

- Možemo se čuti sa Željkom Sopićem da nam to sredi, da odemo pogledati jednu utakmicu - rekao je Toplak.