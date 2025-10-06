Obavijesti

AKTIVIRAT ĆE PRETPOZIV

Valinčić je na radaru Dalića, ali jedan branič ipak ima prednost

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Valinčić je na radaru Dalića, ali jedan branič ipak ima prednost
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Moris Valinčić prvi je igrač kojega je Zvonimir Boban doveo u Dinamo. Zahvalni branič vratio mu je to na najbolji način istaknuvši se kao jedan od najkonstantnijih

Prije ključnih utakmica protiv Češke i Gibraltara u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo izbornika Zlatka Dalića muči nekoliko pozicija. Prva je golmanska, jer je dugogodišnja jedinica Dominik Livaković ove sezone odigrao samo dvije utakmice za Fenerbahče. U međuvremenu je promijenio sredinu i otišao u Gironu, gdje se nadao većoj minutaži, ali ondje još uvijek čeka prvi nastup. Iako izbornik obično vjeruje igračima s dugim stažom među "vatrenima", na Livakovićevu poziciju već kuca Dominik Kotarski, koji u Kopenhagenu brani izvrsno, a njegov se klub natječe i u Ligi prvaka.

Veličanstvenih osam godina: Dalić će u Pragu po 100. put voditi hrvatsku reprezentaciju! 01:17
Veličanstvenih osam godina: Dalić će u Pragu po 100. put voditi hrvatsku reprezentaciju! | Video: 24sata/pixsell

Drugi gorući problem je pozicija desnog bočnog. Na popisu se našao samo jedan "pravi" desni bočni, Josip Stanišić, koji je ozlijeđen. Njemački su se mediji čudili Dalićevoj odluci da ga pozove, jer Stanišić sigurno neće biti spreman za predstojeće susrete. Tu je i Kristijan Jakić, kojem to nije prirodna pozicija, ali ju je dosad vrlo dobro pokrivao. Uostalom njegov "pojektil" otključao je Crnu Goru...

JOŠ GA NIJE POZVAO ANKETA Hit dinamovac pokriva Dalićevu kritičnu poziciju. Je li zaslužio poziv među 'vatrene'?
ANKETA Hit dinamovac pokriva Dalićevu kritičnu poziciju. Je li zaslužio poziv među 'vatrene'?

Zbog toga je Dalić na pretpoziv uvrstio Ivana Smolčića iz Coma, koji bi već danas mogao dobiti poziv izbornika i pridružiti se "vatrenima". Branič je ove sezone odigrao četiri utakmice, a tri je puta počeo od prve minute. Cesc Fabregas ga u Comu koristi na desnom boku u specifičnoj ulozi gdje mu je primarni zadatak prilikom tranzicije pokrivati obranu, ali Dalić ima još jednu opciju - Dinamova Morisa Valinčića.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Juranović nije standardan u klubu otkako se oporavio od ozljede, Stanišića nema, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija i zato moramo razmišljati o drugim opcijama. U Dinamu se istaknuo Valinčić, koji igra dobre utakmice. Nadam se da ćemo imati širi izbor na idućem popisu, jer je riskantno ići s jednim desnim bekom. Na pretpozivu je i Smolčić - rekao je Dalić, koji je ovom izjavom dao do znanja da bi Dinamovac u najmanju ruku mogao završiti na pretpozivu u studenom.

Kako doznajemo, Valinčić je opcija, ali je izbornik već kontaktirao Smolčića, koji bi se reprezentaciji trebao pridružiti uskoro i s njom otputovati u Prag uoči susreta protiv Češke u četvrtak.

