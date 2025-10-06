ANKETA Hit dinamovac pokriva Dalićevu kritičnu poziciju. Je li zaslužio poziv među 'vatrene'?

Ta nam je pozicija problem, otvoreno i iskreno je komentirao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić. "Vatreni" su se u ponedjeljak okupili u Zagrebu, a izbornik se prijepodne obratio javnosti i dao odgovore na neka od gorućih pitanja vezanih uz reprezentaciju, koju očekuju utakmice protiv Češke (četvrtak, 9. listopada) i Gibraltara (12. listopada).

Dalić dobro poznaje svoj sastav i svjestan je kako na raspolaganju ima odličnu reprezentaciju, koju još jednom predvodi legendarni Luka Modrić (40). Međutim, jedna pozicija posebno brine Dalića, a to je desni bek.

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dali?a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Josip Stanišić glavna je opcija ''vatrenih'' na toj poziciji. Međutim, on je ozlijedio koljeno u prvom kolu Lige prvaka protiv Chelseaja i još uvijek je "izvan pogona". Srećom, Josip ne bi trebao duže izbivati s travnjaka, u Bayernu očekuju njegov povratak već nakon reprezentativne pauze, ali Daliću je i dalje potrebna alternativna opcija za poziciju desnog beka.

Josip Juranović nije standardan u Union Berlinu, a u rujnu je tu poziciju protiv Farskih Otoka i Crne Gore popunio veznjak Kristijan Jakić, koji je odigrao vrlo dobre utakmice, čak i zabio gol Crnoj Gori.

S druge strane, navijači Dinama istaknuti će kandidaturu Morisa Valinčića (22) za tu poziciju. Valinčić se ljetos pridružio "modrima" nakon dvije godine u Puli, ima osam nastupa za U-21 selekciju "vatrenih" i ostavio je odličan dojam na početku sezone. Asistirao je protiv Osijeka i Maccabija u Europskoj ligi, a Dalić je javno komentirao kako je dinamovac opija za kritičnu poziciju.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Juranović nije standardan u klubu nakon što je zaliječio ozljedu, nema Stanišića, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija i zato moramo razmišljati o drugim opcijama. Javlja se Valinčić, koji igra dobre utakmice za Dinamo. Nadam se da ćemo imati širi izbor na idućem popisu, malo je riskantno ići s jednim desnim bekom. Na pretpozivu je i Smolčić..- komentirao je Dalić, koji je ovom izjavom dao do znanja kako bi dinamovac, u najmanjem slučaju, u studenom mogao završiti barem na pretpozivu.

Što vi mislite, zaslužuje li Valinčić poziv izbornika Dalića?