ANKETA Hit dinamovac pokriva Dalićevu kritičnu poziciju. Je li zaslužio poziv među 'vatrene'?

Zlatko Dalić priznao je kako nema idealno riješenje za poziciju desnog beka nakon ozljede Josipa Stanišića. Privremeno riješenje mu je veznjak Jakić, a dinamovac Moris Valinčić još uvijek čeka njegov poziv

Ta nam je pozicija problem, otvoreno i iskreno je komentirao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić. "Vatreni" su se u ponedjeljak okupili u Zagrebu, a izbornik se prijepodne obratio javnosti i dao odgovore na neka od gorućih pitanja vezanih uz reprezentaciju, koju očekuju utakmice protiv Češke (četvrtak, 9. listopada) i Gibraltara (12. listopada).

Dalić dobro poznaje svoj sastav i svjestan je kako na raspolaganju ima odličnu reprezentaciju, koju još jednom predvodi legendarni Luka Modrić (40). Međutim, jedna pozicija posebno brine Dalića, a to je desni bek.

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dali?a
Josip Stanišić glavna je opcija ''vatrenih'' na toj poziciji. Međutim, on je ozlijedio koljeno u prvom kolu Lige prvaka protiv Chelseaja i još uvijek je "izvan pogona". Srećom, Josip ne bi trebao duže izbivati s travnjaka, u Bayernu očekuju njegov povratak već nakon reprezentativne pauze, ali Daliću je i dalje potrebna alternativna opcija za poziciju desnog beka.

ŽELI SE DOKAZATI Kotarski poslao jasnu poruku Daliću: Zaslužio sam priliku braniti barem protiv Gibraltara!
Kotarski poslao jasnu poruku Daliću: Zaslužio sam priliku braniti barem protiv Gibraltara!

Josip Juranović nije standardan u Union Berlinu, a u rujnu je tu poziciju protiv Farskih Otoka i Crne Gore popunio veznjak Kristijan Jakić, koji je odigrao vrlo dobre utakmice, čak i zabio gol Crnoj Gori. 

S druge strane, navijači Dinama istaknuti će kandidaturu Morisa Valinčića (22) za tu poziciju. Valinčić se ljetos pridružio "modrima" nakon dvije godine u Puli, ima osam nastupa za U-21 selekciju "vatrenih" i ostavio je odličan dojam na početku sezone. Asistirao je protiv Osijeka i Maccabija u Europskoj ligi, a Dalić je javno komentirao kako je dinamovac opija za kritičnu poziciju.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
- Juranović nije standardan u klubu nakon što je zaliječio ozljedu, nema Stanišića, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija i zato moramo razmišljati o drugim opcijama. Javlja se Valinčić, koji igra dobre utakmice za Dinamo. Nadam se da ćemo imati širi izbor na idućem popisu, malo je riskantno ići s jednim desnim bekom. Na pretpozivu je i Smolčić..- komentirao je Dalić, koji je ovom izjavom dao do znanja kako bi dinamovac, u najmanjem slučaju, u studenom mogao završiti barem na pretpozivu.

ŠTO VI MISLITE? ANKETA Livaković sjedi na klupi, Kotarski želi priliku. Tko treba biti prvi golman 'vatrenih'?
ANKETA Livaković sjedi na klupi, Kotarski želi priliku. Tko treba biti prvi golman 'vatrenih'?

Što vi mislite, zaslužuje li Valinčić poziv izbornika Dalića?

