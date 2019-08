Valverde: Rakitić nam je jako važan, još je dio naše momčadi

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Ernesto Valverde rekao je kako se nada da će hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić i dalje biti važan dio njegove momčadi potvrdivši kako ostaje u klubu.

- On je važan igrač, to je bio u ove posljednje dvije godine, a nadamo se da će to i dalje biti. U ovom trenutku on je igrač naše momčadi - izjavio je Valverde na konferenciji za medije uoči početka prvenstva koje za Katalonce kreće gostovanjem kod Athletica u Bilbau u petak.

Ne želi u Pariz

Posljednjih dana nagađalo je li Barcelona ponudila 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca francuskom prvaku PSG-u u zamjenu za napadača Neymara. U medijima se spominjala zamjena dvojice igrača i novac za Neymara. U utorak navečer novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni izvijestile su da Rakitić ne želi u Pariz, da ga Barcelona ne namjerava ondje poslati i da PSG nije poslao nikakvu ponudu za njega.

Rakitićev zastupnik Arturo Canales odbio je odgovoriti na upit.

Otkada je Valverde sjeo na klupu u ljeto 2017. godine Rakitić je igrač s najviše nastupa za Barcelonu. Od dolaska u klub 2014. godine Barcelona je s Rakitićem osvojila sve naslove prvaka osim godine 2017. kada je pehar završio u vitrini Real Madrida.

Rakitić je 22. srpnja s konferencije za medije poručio da ne razmišlja o napuštanju Barcelone napomenuvši kako je ove sezone cilj momčadi osvajanje svih natjecanja. (dk)