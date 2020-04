Van Gaal? Baš me je okrutno potjerao iz Manchester Uniteda

Nije bilo kao u Arsenalu, ali trogodišnja epizoda Robina van Persieja u Manchester Unitedu bila je uspješna. Već u prvoj sezoni osvojio je Premier ligu i titulu najboljeg strijelca te sezone, a do konca svog boravka na Old Traffordu skupio je 58 golova u 105 utakmica.

Možda bi bilo još i utakmica i golova da nije, međutim, u to vrijeme na Old Traffordu bio Louis van Gaal.

- Imao sam razgovor s Van Gaalom i on mi je kazao: "OK, Robine, naši će se putevi razići. Ja sam trener, ti si igrač. Moraš otići, vrijeme ti je isteklo". Ja sam odgovorio da još imam ugovor, ali je on kazao da ga nije briga. Nemilosrdno. Kako sam se približavao kraju, očekivao sam da će se nešto dogoditi, ali ne tako nemilosrdno - prisjetio se Nizozemac svog odnosa sa sunarodnjakom.

- Još mi je trajao ugovor, obitelj mi je bila sretna u Engleskoj. Djeca su išla u školu, imali prijatelje i sve ti te stvari prođu kroz glavu te sekunde. Na putu kući razmišljao samo kako reagirati na nešto takvo, tako nemilosrdno, teško i direktno. Mnogo stvari mi je prolazilo kroz glavu kad su krenule pripreme. Izostavljen sam igre 11 na 11 na treningu i dali su mi loptu da nešto sam radim.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Priliku je iskoristio Fenerbahče i uzeo Van Persieja za četiri milijuna eura. Potom se vratio u Feyenoord i ondje prošlog ljeta završio svoju veliku karijeri.

- Možda je u tom trenutku bilo dobro da sam razgovarao s nekim van svog kruga ljudi, ali bio sam pretvrdoglav da učinim to. Sad kad pogledam unatrag, postoji nekoliko trenutaka u karijeri kad sam trebao to učiniti.