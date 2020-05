'Van Gaal je težak, ali najbolji trener, a Franck najbolje krilo'

Bivša zvijezda Bayerna Danijel Pranjić (38) prisjetio se svoga bivšeg trenera Louisa van Gaala (68) pod čijim je vodstvom osvojio Bundesligu, Kup, ali i stigao do finala Lige prvaka.

Podsjetimo, Pranjić je 2009. za 7,7 milijuna eura stigao u Bayern. Ovih 0.7, točnije 750.000 eura platio je sam.

- Taj je transfer bio jedna od najboljih odluka u mome životu. Dogovorili smo se da ću sufinancirati transfer na način da sam svake odigrane sezone platio 250.000 i nije mi žao. Uvijek sam htio igrati za tako veliki klub i kada sam čuo da me Bayern želi, htio sam postati dijelom tog kluba. To iskustvo, taj doživljaj. Igrati za klub kao što je Bayern... Nema novca na svijetu koji vam to može zamijeniti - rekao je Pranjić za „Spox“ i „Goal“.

Van Gaal bio je Pranjićev trener dvije godine u Bayernu.

- Njegova je filozofija bila igrati što je precizniji nogomet moguće. Mi igrači smo od toga jako profitirali. Ja osobno nisam imao boljega trenera u cijeloj svojoj karijeri. Ne samo za mene, za cijelu ekipu je njegovo razmišljanje i njegov rad bio velika pobjeda. Pogledajte samo utakmice Bayerna u razdoblju prije njega i poslije njega - smatra Pranjić.

- Unatoč tome bio je Van Gaal jako teška osoba s kojom momčad zapravo samo jednu godinu može skupa raditi. Meni je odgovarao, imali smo dobar odnos, ali težak je. Neke je igrače tim perfekcionizmom znao uvrijediti, atmosfera na treninzima nije bila baš opuštena - kaže Danijel.

S van Gaalom nije lako bilo raditi niti Francku Riberyju za kojega Pranjić ima samo riječi hvale.

- Francku nije bilo lako s njim kao trenerom jer je on inzistirao da Franck bude desetka, a Franck to nije želio.Osim toga još prije Luke Modrića i Arjena Robbena najbolji suigrač s kojim sam ja igrao - smatra legenda Bayerna.

Van Gaala je 2011. na klupi Bayerna naslijedio Jupp Heynckes koji nije posebno preferirao Pranjićeve usluge.

- Van Gaal je nogometnim znanjem, osobito taktičkim, daleko ispred Heynckesa. Što se toga tiče, ionako ne možemo nikoga usporediti s Van Gaalom.

- Nadam se da ću nakon igračke karijere nastaviti s trenerskom - rekao je u intervjuu Hrvat. Ipak, njegov trenerski uzor ne bi bio toliko hvaljeni Van Gaal već Jurgen Klopp.

- On uživa sa svojim igračima, ali ima i disciplinu - zaključio je.