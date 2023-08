Van Persie: Modrić je Mozart, umjetnik. A Dinamovih navijača u Zagrebu se jako dobro sjećam

Svojevremeno je bio jedan od najboljih svjetskih napadača. Rešetao je suparničke mreže u dresovima Feyenoorda, Arsenala i Manchester Uniteda, a do današnjeg dana je u sjećanju ostao onaj izvanredan gol glavom za Nizozemsku protiv Španjolske u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2014.

POGLEDAJTE VIDEO: Istra - Dinamo 0-3

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Robin van Persie (39), "leteći Nizozemac", kako mu je bio nadimak, danas je trener mlade momčadi Feyenoorda s kojom je u Zagreb stigao na Memorijalni turnir Mladen Ramljak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U nešto drugačijoj ulozi od posljednjeg puta kada ja s Arsenalom gostovao na Maksimiru 2006. godine. 'Topnici' su tada u Zagrebu slavili 3-0, pa u uzvratu u Londonu potvrdili prolaz pobjedom 2-1.

Van Persie je u dvije utakmice playoffa za Ligu prvaka zabio i dva puta asistirao, a igrao je protiv kasnijeg suigrača Eduarda da Silve i Luke Modrića. Upravo se u intervjuu za novu multimedijsku platformu "Dinamo Plus" dotaknuo susreta s legendarnim hrvatskim Brazilcem.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Sreli smo se i bilo mi je toliko drago da ga vidim. Nisam znao da je ovdje. Prolazio sam, išao pogledati Flamengo protiv Rapida iz Beča pa smo pričali 10 minuta. On je jedan od najboljih suigrača koje sam imao, odličan tip. Stvarno mi je bilo drago vidjeti ga - rekao je nizozemski velikan uz veliki osmjeh.

Dobro se sjeća posljednjeg gostovanja na Maksimiru gdje je postigao pogodak i asistirao.

- Jako se dobro sjećam, žao mi je, haha. Sjećam se atmosfere ovdje u Zagrebu na stadionu. Sjećam se kada sam izašao na zagrijavanje da sam si pomislio: "Ovo će biti teško". Navijači su bili jako, jako nabrijani za Dinamo. Pa mi je laknulo kada smo rano poveli. U suprotnom je moglo biti i drugačije, haha.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Luka Modrić?

- On je jedan od uvjerljivo najboljih ikada. On je kao Mozart, umjetnik je. I dan, danas ga od kuće gledam na televiziji. A gledao sam ga i sada u Ligi nacija u Nizozemskoj, prije šest tjedana. Ima koliko 37, 38? I dalje dominira, ima "oči na leđima". Znao sam da je Modrić tada bio dobar, ali tako dobar... Igrali smo jedan protiv drugog mnogo puta, on je jedna od zvijezdi u nogometu. Ali ne samo na terenu, nego i izvan. Obiteljski je čovjek, pristojno se ponaša i sretan sam što je produžio ugovor s Realom. Užitak ga je gledati.

Foto: Kevin Jairaj

Van Persie je u karijeri zabio 274 službena gola u klupskom nogometu, a dodao i 50 u dresu nizozemske reprezentacije. Teško mu je bilo izdvojiti najbolji trenutak.

- Gol protiv Španjolske, volej protiv Aston Ville... Nekoliko poteza je tvoje nasljeđe kao igrača i oni te, možda je teško reći, definiraju. Neki vole volej, neki tehniku, ali nema jedne stvari koja me razveselila najviše. Ono što mi je najdraže je da se moj nogomet mnogima svidio i da sam ih ja razveselio svojim potezima, golovima. Romantično, rekao bih. Sretan sam što me i danas pitaju za fotografije, to puno znači. To znači da sam nešto postigao u ovoj igri.