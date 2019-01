VanZant izvukla polugu na ruci Rachael Ostovich pa zaplakala

Paige VanZant (24) pobijedila je Rachael Ostovich (27) na UFC Fight Night 143 u Brooklynu. Slavila je VanZant polugom na ruci u drugoj rundi i to joj je osma pobjeda u UFC-u, a ima i četiri poraza. Ostovich je to peti poraz, ima četiri pobjede.

Foto: Noah K. Murray

VanZant se veći dio borbe branila, udarala je kontru i čekala na pogrešku tri godine starije, ali i dosta neiskusnije borkinje. Ostovich je uspjela nekoliko puta srušiti VanZant u prvoj i na početku druge runde, ali samo jedna pogreška koštala ju je u ovoj borbi. VanZant je iskoristila trenutak nepažnje, uzela je polugu na ruci i Ostovih je morala tapkati.

Foto: Noah K. Murray

Bila je to posebna borba za Rachael Ostovich, koju je prije dva mjeseca divljački pretukao suprug od kojeg se spašavala skokom s balkona. Arnold Berdon, također borac, imao je zabranu prilaska zbog ranijih prijava za obiteljsko nasilje.

Rachael je slomio jagodičnu kost, nesretna borkinja iskašljavala je krv i završila je u bolnici, a divljak u pritvoru i čeka suđenje. Iako je isprva borba protiv VanZant bila otkazana, Rachael je inzistirala da se želi boriti i vraćena je u program.

- U to vrijeme ležala sam u bolnici i razmišljala kako je to moja borba i kako je moram odraditi. Slomilo me kad sam saznala da su me povukli s eventa. Moj otac je to odlučio i to je tada bila jedina prava odluka. Ali trebala sam tu borbu. Imala sam svaki mogući razlog da odustanem, ali nisam htjela odustati. Ovdje sam i već je to pobjeda - rekla je Rachael uoči borbe.

Foto: Noah K. Murray