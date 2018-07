VAR na peruanski način: Nema kamera, al zato je tu fotograf

U današnje vrijeme uvođenje VAR-a nogometu jako je pomoglo, no nemaju sve lige dovoljna sredstva za njegovu uspostavu. Tako je jedan dosjetljivi sudac iz Perua na skroman i jeftin način smislio kako pogledati spornu situaciju bez skupe tehnologije i oduševio sve.

U utakmici peruanskog kupa, Copa Perú, između klubova FC Retamoso i Auquiato de Pampamarca, jedan udarac Jordana Camposa činilo se da je prošao kroz rupu mreže i završio u golu. Svi su mislili da je gol, a i sam sudac Albert Alcarcon prvo je priznao gol, ali nije bio u potpunosti siguran. A onda se Peruanac odlučio na sjajnu improvizaciju. Naime, skužio je pored terena fotoreportera kod kojeg je otišao i pogledao spornu situaciju.

Coming to a park near you...



A new VAR alternative! pic.twitter.com/rfT48OvQst