'VAR povećava regularnost, ali loše je što oduzima emociju...'

Dinamo u srijedu od 21 sat igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv Rosenborga na Maksimiru, a trener 'modrih' Nenad Bjelica najavio je utakmicu na press konferenciju u oči utakmice.

- Spremni smo za utakmicu. Jedva čekamo njen početak. Nakon prošlogodišnjeg poraza i neulaska u Ligu prvaka, ovo nam je prava šansa da pokažemo da smo godinu dana zreliji i bolji te da zaslužujemo Ligu prvaka. Pred nama je teških 180 minuta, morat ćemo biti onakvi kakvi smo bili većim dijelom susreta protiv Ferencvarosa u Budimpešti - rekao je Bjelica u uvodu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Ivanušec potpisao je u ponedjeljak na pet godina i konkurirat će za susret, no mala je vjerojatnost da će nastupiti.

- Luka Ivanušec je isto prijavljen za Europu i moći će konkurirati za obje utakmice. Vidjet ćemo hoće li to biti slučaj sutra, ali u Norveškoj gotovo pa sigurno. Dosta smo analizirali, gledali uživo Rosenborg. Imamo jako puno informacija o njima, vjerujemo da ćemo im se dobro suprotstaviti sutra.

Trener Dinama proslavio je danas 48. rođendan i jasno je da bi mu najveći poklon bio ulazak u Ligu prvaka, no Bjelica kaže da je zdravlje na prvom mjestu, a onda dolazi sve ostalo.

- Poželio sam si puno zdravlja, džabe uspjesi, auti, novci, ako nema zdravlja. Za pobjedu ćemo se izboriti, imamo sjajnu ekipu i nadam se da ćemo usrećiti navijače Dinama. Želja nam je Liga prvaka...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koja je razlika između Ferencvarosa i Rosenborga?

- Ima nekoliko razlika, oni su puno iskusniji u ovakvom tipu utakmica, iskusniji po godinama u odnosu na Ferencvaroš. Igraju u drugom sistemu, igraju u 4-3-3. Jako se dobro brane, isto tako na krilima imaju opasne nogometaše. Njihov napadač Soderlund je za dva koplja bolji od napadača koji je igrao za Ferencvaroš. Njihovo iskustvo igranja u Europi govori da se radi o ozbiljnoj ekipi.

Što očekivati od Dinama?

- Sve utakmice na Maksimiru smo odigrali na visokom nivou. Očekujte još jednu pravo europsko izdanje Dinama. Nadam se da ćemo navijačima pobjedom prirediti pravo zadovoljstvo. I Benfica, Viktoria Plzen, Fenerbahče, Spartak Trnava - na svim ovim utakmicama osjetili smo toplinu navijača, bili su nam uvijek vjetar u leđa, 12 igrač. Vjerujem da će nam tako biti i sutra. Pobjeda u Budimpešti na neki način dala je i njima krila. Reanimirali su se. Očekujem od njih da nas bodre.

Progovorio je Bjelica i o VAR-u s kojim se susreo još u Poljskoj i nema baš dobrih iskustava, a smatra kako je potrebna edukacija.

- Nema dvojbe da se regularnost nogometne igre s VAR-om povećava, smanjuje se broj grešaka. Ono što mene smeta kod tehnologije je što VAR oduzima emocije. Kad zabijete gol, vi ćete stajati prekriženih ruku na liniji čekajući odluku VAR-a. I onda kad VAR kaže 'da, bio je gol' tek ćete tada ćete skakati i veseliti se. Znači, skoro nakon minute i nešto. Vidjet ćete kad VAR dođe u HNL da će oko toga biti još jako puno diskusije, oko intenziteta prekršaja, guranja rukom, igranjem rukom... To su neke situacije u kojima ni VAR ne pomažem. Buni me što sutra imamo VAR, a nitko ništa ne zna o tome. Nitko nije dobio objašnjenja, igrači ne znaju ništa o tome, novinari ne znaju ništa o tome i to nije dobro. Mi ćemo svoje igrače pripremiti na VAR jer on sve vidi i nema prostora za laktanje, nevidljivih prekršaja i sličnih stvari. Dečki će bit dobro pripremljeni i na taj segment igre. Bilo bi mi draže da smo imali još prezentacija o VAR-u jer bilo je jako puno neobičnih situacija koje još nisu dovoljno definirane. Uvođenjem tehnologije eliminirat će se emocije, a ja sam uvijek za emocije. Preferiram emociju prije tehnologije - rekao je Bjelica koji je dodao da se sastav neće bitno promijeniti u odnosu na utakmicu protiv Mađara.

Utakmicu je kratko najavio i kapetan Dinama Arijan Ademi koji se oporavio i bit će spreman za Norvežane.

- Dvije jako teške utakmice, mi smo spremni i jedva čekamo početak. Veselimo se našim navijačima. Tvrdi su, dosta čvrsti u duelu, ali i taktički dobri. Mi se spremamo za njih i neće biti problema. Idemo na pobjedu. Sigurno da smo bolja momčad, duže smo zajedno kao ekipa, već skoro godinu dana smo skupa. Zajedništvo je razlog zašto smo prošle godine ispisali povijest. Ove godine želimo otići stepenicu više - rekao je Arijan Ademi.