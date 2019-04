Varaždin ljutit nakon cirkusa: Zaštitite nas, ovo nije viđeno!

Tko će iduće sezone igrati 1. HNL? Četiri kola prije kraja drugoligaškog natjecanja veliku borbu vode Šibenik i Varaždin, a nakon drame u utakmici koju su izgubili od Zadra 3-0, Varaždinci tvrde da se sustavno radi na njihovu štetu i da ih netko ne želi u prvoj ligi. Varaždinci smatraju da postoje lobiji koji žele Šibenik u 1.HNL i da oni ispaštaju u čitavoj priči, a upitna je i regularnost prvenstva.

Glavni razlog za njihovu ogorčenost je sudački kriterij. Sudac Jakov Titlić Zadru je svirao penal već u drugoj minuti utakmice i ta je odluka usmjerila kasniji tijek. Gosti se žale da im nisu dosuđena dva penala, ali i na kriterij dijeljenja opomena jer je sudac pokazao šest žutih kartona njihovim igračima. Kartone su dobila sva četvorica koji su igrali s po dva žuta, što znači da ih neće biti u idućem kolu protiv Međimurja.

Varaždinu nisu suđena dva penala, pet igrača suspendirano za iduće kolo

- Sudac je bio glavni autor našeg poraza. Penalom za Zadar je okrenuo tijek susreta na stranu domaćina, a u nastavku utakmice dva puno očiglednija kaznena udarca nama nije dosudio. Fućak je bio srušen u kaznenom prostoru, a isto tako jednog je igrača Zadra lopta pogodila u ruku u njihovom šesnaestercu, ali sudac se nije oglasio - pričao je nakon utakmice predsjednik Nogometnog kluba Varaždin, Stjepan Cvek.

- Nije slučajno da je našim igračima pokazano čak šest žutih kartona i jedan crveni dok je na utakmici ukupno pokazano devet žutih kartona, pa nama u sljedećem kolu nama ne može igrati čak pet igrača (Matija Kolarić, Marko Stolnik, Dominik Perković, Mario Zebić, Dejan Glavica, nap.a), što nikako nije slučajnost. Ovih devet žutih kartona i jedan crveni karton pokazanih na jednom susretu sigurno su raritet u Drugoj, a vjerojatno i u Prvoj HNL - kaže ogorčeni Cvek i najavljuje žalbu:

- Sigurno ćemo podnijeti žalbu, nešto slično nisam vidio, niti doživio u dugoj igračkoj i funkcionerskoj karijeri. Krajnji je čas da zatražimo zaštitu vodstva natjecanja, želimo do kraja prvenstva samo imati ravnopravni tretman, ne trebaju nam nikakve privilegije.

Vugrinec: Ovo se događalo 90-ih, lobiji rade na štetu Varaždina

Sreća u nesreći za Varaždince je poraz Šibenika 1-0 od Dugopolja koji ih je ostavio na bod zaostatka za vodećim. Uz međusobni derbi, do kraja prvenstva Varaždin igra još s Međimurjem, Hrvatskim dragovoljcem, Šibenikom i Sesvetama, a Šibenik s Hajdukom 2, Kustošijom i Dinamom 2.

- Mislio sam da smo ovaj sudački kriterij odavno prevladali u hrvatskom nogometu. Ovo se ponavlja već peti-šesti put. Klub koji želi ući u Prvu ligu nastoji se opstruirati. Danas kad imamo tehnologiju i snimke frustrirajuće je gledati takvo nepravedno suđenje. Kao igrač svašta sam prošao, no to su bile devedesete. Ali da 2019. imamo iste stvari... To su interesi koje obično navijač neće shvatiti, ali ljudi koji su involvirani u nogomet znaju kakvi su pozadinski interesi. Glasovi u Savezu i slično. Osjećamo da se nešto kuha. Lobiji rade svoje - komentirao je za Sportske novosti Davor Vugrinec događaje sa Stanova. Pod lobijima vjerojatno misleći na one sudačke, jer je Ante Kulušić, šef sudaca u HNS-u, sasvim slučajno, iz Šibenika.