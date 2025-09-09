Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI KUP

Varaždin deklasirao niželigaša i uz Rudeš izborio osminu finala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
24sata placeholder

Rudeš je kod Solina poveo u 40. minuti pogotkom Oreškovića, ali je u 59. Mujan vratio neizvjesnost u susret i pogodio za 1-1. Gol odluke dogodio se u 67. minuti, a za 2-1 Rudeša je zabio Krušlin

Prvi sudionici osmine finala ovosezonskog Hrvatskog nogometnog kupa su Varaždin i član Prve NL Rudeš koji su ovog utorka upisali gostujuće pobjede u šesnaestini finala. Bez problema je Varaždin pobijedio Gaj Mače 7-1, dok je uz puno više muke Rudeš izborio prolaz dalje pobijedivši s 2-1 Solin, člana Druge NL.

Varaždin je nakon petnaest minuta igre vodio 2-0 golovima Abdullazade i Latkovića, dok je krajem prvog dijela prvo Sambol pogodio vlastitu mrežu, a Dabro u 45. minuti postigao pogodak za 4-0. U nastavku su još strijelci za Varaždin bili Tavares u 51., Belcar u 65. i Bočkaj u 79. minuti, dok je počasni gol za Gaj Mače postigao Haramustek u 73. minuti iz jedanaesterca.

Rudeš je kod Solina poveo u 40. minuti pogotkom Oreškovića, ali je u 59. Mujan vratio neizvjesnost u susret i pogodio za 1-1. Gol odluke dogodio se u 67. minuti, a za 2-1 Rudeša je zabio Krušlin.

Kasnije tijekom utorka, od 19 sati, još će igrati Karlovac 1919 - Belišće.

U srijedu će igrati Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb, Libertas - Gorica, Varteks - Šibenik, Dugo Selo - Lokomotiva, Kurilovec - Oriolik, Slavonija - BSK Bijelo Brdo, Radnik Križevci - Mladost Ždralovi i Vukovar 1991 - Cibalia.

Kasnije tijekom rujna još će igrati Neretva - Istra 1961, Graničar Kotoriba - Slaven Belupo, Rijeka - Maksimir, Uljanik - Osijek i Koprivnica - Hajduk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025