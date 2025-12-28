Splićani jedini još nisu objavili točnu destinaciju zimskih priprema, ali se zna kako će to biti u Hrvatskoj. Vjerojatno u Istri. Dinamo će pripreme odraditi u Čatežu, tek 50-ak kilometara od Zagreba...
Varaždin na pripreme u Dubai, Osijek po spas u turski Belek, a tri HR-velikana ostaju - doma!?
Hrvatski prvoligaši tek su zaključili jesenski dio sezone, a već razmišljaju o nastavku sezone. I zimskim pripremama. Zanimljivo, većina hrvatskih prvoligaša zimski će dio priprema odraditi u Hrvatskoj, put inozemstva će - Varaždin i Osijek. Nikola Šafarić svoju će momčad povesti u Dubai, dok će Željko Sopić osječku nadu u prvoligaški spas započeti u turskom Beleku, nedaleko od Antalyje.
