Joško Gvardiol sudjelovao je u turniru s Dinamom 2014. godine, a Ivan Perišić bio je s Hajdukom na izdanju 2001. godine. Čak 14 od 21 srebrnih 'vatrenih' iz Rusije zaigralo je na ovom turniru za pionire!
Varaždin osvojio međunarodni turnir Međimurec U14! Na ovim je terenima stasao i Gvardiol...
Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Marko Pjaca, Mario Pašalić, Lucas Bergvall i Kosta Nedeljković... Ove nogometaše povezuje međunarodni U-14 turnir u organizaciji hrvatskog niželigaša Međimurca. Ovo je bilo čak 27. izdanje turnira za mlade nogometaše, a ovogodišnji pobjednici su mladići NK Varaždina.
Pioniri Varaždina pobijedili su vršnjake iz Dinama u finalu 2-1 nakon sjajnog preokreta u posljednjih desetak minuta, a na turniru su sudjelovale i mlade momčadi etabliranih europskih klubova kao što su Aston Villa, Rapid iz Beča, Ferencvaroš, Udinese, Slovan iz Bratislave i mnogih drugih.
Zanimljivo, finale je prema procjenama organizatora uživo pratilo blizu 2000 gledatelja, koliko se rijetko skupi čak i na utakmicama HNL-a u Varaždinu.
Dakako, tu su bili i domaći predstavnici, pa su uz spomenute finaliste Varaždin i Dinamo u glavnom dijelu turnira nastupale i mlade momčadi Gorice i Hajduka. Glavni dio turnira činilo je 16 klubova, dok ih je 12 sudjelovalo u kvalifikacijskom turniru koji je osvojila Gorica, koja je time izborila sudjelovanje u glavnom dijelu turnira.
Prvo izdanje turnira održano je 1999. godine, a pokrovitelj je bio slavni hrvatski nogometaš Robert Jarni, koji je rođeni Međimurec. Turnir je od tada izrastao iz jednodnevnog, regionalnog turnira u višednevni, međunarodni događaj, a tijekom 26 godina nastupilo je više od 60 različitih klubova iz 19 zemalja! Prošle je godine, primjerice, bio predstavnik iz dalekog Japana...
- Cilj nam je dovesti i najzvučnije europske klubove na turnir, poput Barcelone, Real Madrida i Juventusa, do jubilarnog 30. izdanja. Razmišljamo i o tome da produžimo i proširimo kvalifikacijski turnir. Teško je odigrati sve te utakmice u samo dva dana. Uvijek nam je i cilj poboljšati klupsku infrastrukturu, koja se značajno podigla i došla do kvalitete da ovakvi međunarodni događaji budu mogući na našim terenima - rekao nam je Mišel Ganzer, predsjednik NK Međimurec i predsjednik organizacijskog odbora turnira Međimurec U-14.
Ovo je turnir na kojem su stasale brojne nogometne zvijezde, i to ne samo hrvatske. Primjerice, Rooney Bardghji, kojeg je ljetos kupila Barcelona, nastupao je 2017. sa Rodebyjem. Dvije godine kasnije nastupio je i talentirani švedski reprezentativac Lucas Bergvall (19), koji prema Transfermarktu vrijedi čak 38 milijuna eura i sada je suigrač Luki Vuškoviću u Tottenhamu. Kada smo već kod Vuškovića, i on je nastupio na turniru s Hajdukom 2019. godine, kao i čak 14-ero "vatrenih" sa Svjetskog prvenstva u Rusiji!
Dinamo je uvjerljivo najuspješniji sudionik turnira s čak 16 trofeja pobjednika, a od hrvatskih klubova trofejni su još bili Hajduk (2002.), Zagreb (2007.), Varaždin (2012., 2025.) i Osijek (2017.). Od stranih klubova najuspješnija je Crvena zvezda s tri titule (2018., 2023., 2024.), a turnir je osvojio i PAOK (2022.).
Skupina od 50-ak volontera pobrinula se da turnir prođe u najboljem redu, a Hrvatski nogometni savez predstavljao je Petar Krpan, glavni instruktor, koji je bio itekako zadovoljan viđenim. A s obzirom na to kako ova priča raste iz godine u godinu uz pomoć Međimurske županije, općine Nedelišće i HNS-a, za očekivati je kako ćemo uskoro na turniru gledati i najveće svjetske klubove.
