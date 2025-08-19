Varaždin osvojio međunarodni turnir Međimurec U14! Na ovim je terenima stasao i Gvardiol...

Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Marko Pjaca, Mario Pašalić, Lucas Bergvall i Kosta Nedeljković... Ove nogometaše povezuje međunarodni U-14 turnir u organizaciji hrvatskog niželigaša Međimurca. Ovo je bilo čak 27. izdanje turnira za mlade nogometaše, a ovogodišnji pobjednici su mladići NK Varaždina.

Pioniri Varaždina pobijedili su vršnjake iz Dinama u finalu 2-1 nakon sjajnog preokreta u posljednjih desetak minuta, a na turniru su sudjelovale i mlade momčadi etabliranih europskih klubova kao što su Aston Villa, Rapid iz Beča, Ferencvaroš, Udinese, Slovan iz Bratislave i mnogih drugih.

Foto: Međimurec U14 turnir

Foto: Međimurec U14 turnir

Zanimljivo, finale je prema procjenama organizatora uživo pratilo blizu 2000 gledatelja, koliko se rijetko skupi čak i na utakmicama HNL-a u Varaždinu.

Dakako, tu su bili i domaći predstavnici, pa su uz spomenute finaliste Varaždin i Dinamo u glavnom dijelu turnira nastupale i mlade momčadi Gorice i Hajduka. Glavni dio turnira činilo je 16 klubova, dok ih je 12 sudjelovalo u kvalifikacijskom turniru koji je osvojila Gorica, koja je time izborila sudjelovanje u glavnom dijelu turnira.

Foto: Međimurec U14 turnir

Prvo izdanje turnira održano je 1999. godine, a pokrovitelj je bio slavni hrvatski nogometaš Robert Jarni, koji je rođeni Međimurec. Turnir je od tada izrastao iz jednodnevnog, regionalnog turnira u višednevni, međunarodni događaj, a tijekom 26 godina nastupilo je više od 60 različitih klubova iz 19 zemalja! Prošle je godine, primjerice, bio predstavnik iz dalekog Japana...

- Cilj nam je dovesti i najzvučnije europske klubove na turnir, poput Barcelone, Real Madrida i Juventusa, do jubilarnog 30. izdanja. Razmišljamo i o tome da produžimo i proširimo kvalifikacijski turnir. Teško je odigrati sve te utakmice u samo dva dana. Uvijek nam je i cilj poboljšati klupsku infrastrukturu, koja se značajno podigla i došla do kvalitete da ovakvi međunarodni događaji budu mogući na našim terenima - rekao nam je Mišel Ganzer, predsjednik NK Međimurec i predsjednik organizacijskog odbora turnira Međimurec U-14.

Foto: Međimurec U14 turnir

Ovo je turnir na kojem su stasale brojne nogometne zvijezde, i to ne samo hrvatske. Primjerice, Rooney Bardghji, kojeg je ljetos kupila Barcelona, nastupao je 2017. sa Rodebyjem. Dvije godine kasnije nastupio je i talentirani švedski reprezentativac Lucas Bergvall (19), koji prema Transfermarktu vrijedi čak 38 milijuna eura i sada je suigrač Luki Vuškoviću u Tottenhamu. Kada smo već kod Vuškovića, i on je nastupio na turniru s Hajdukom 2019. godine, kao i čak 14-ero "vatrenih" sa Svjetskog prvenstva u Rusiji!

Dinamo je uvjerljivo najuspješniji sudionik turnira s čak 16 trofeja pobjednika, a od hrvatskih klubova trofejni su još bili Hajduk (2002.), Zagreb (2007.), Varaždin (2012., 2025.) i Osijek (2017.). Od stranih klubova najuspješnija je Crvena zvezda s tri titule (2018., 2023., 2024.), a turnir je osvojio i PAOK (2022.).

Foto: Međimurec U14 turnir

Skupina od 50-ak volontera pobrinula se da turnir prođe u najboljem redu, a Hrvatski nogometni savez predstavljao je Petar Krpan, glavni instruktor, koji je bio itekako zadovoljan viđenim. A s obzirom na to kako ova priča raste iz godine u godinu uz pomoć Međimurske županije, općine Nedelišće i HNS-a, za očekivati je kako ćemo uskoro na turniru gledati i najveće svjetske klubove.