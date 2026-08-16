GOLOVI IZ BAROKONOG GRADA
VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Bivši hajdukovac zavio bijele u crno. Ovako je Kek prvi put izgubio
Ivan Mamut, napadač koji je na početku karijere 2012.-2016. bio u Hajduku, zabio je oba gola u trijumfu Varaždina nad Rijekom 2-0 za nastavak stopostotnog niza i četvrtu uzastopnu pobjedu nad bijelima u baroknom gradu. Matjaž Kek između europskih ispita pretrpio je prvi poraz u petoj utakmici, a tek ga čeka veliki izazov protiv Midtjyllanda.
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