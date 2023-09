Varaždin se provukao, a Vukušić teško ozlijedio: Neka neki dobro razmisle žele li biti nogometaši!

Od svih hrvatskih prvoligaša u šesnaestini finala Hrvatskog kupa najteže je prolazak izborio Varaždin. Varaždinci su gostovali kod trećeligaša Grobničana na Čavlima i prošli tek nakon penala rezultatom 5-3.

- Prolazak je najbitniji iako smo se nadali da neće doći do penala. Igračima Grobničana to je bila utakmica godine, ali moramo takve utakmice bolje rješavati. Vidjeli smo da neki igrači uopće nisu u ritmu, no bilo je i dobrih stvari: zadnji red, golman Silić i veznjak Marina, na koje ćemo moći računati u prvenstvu, no neki igrači se moraju zamisliti žele li uopće biti profesionalni nogometaši - rekao je Mario Kovačević, trener Varaždina aludirajući vjerojatno na mlađe snage kao što su Domjanić, Lusavec, Banovec i Vugrinec koji su zamijenjeni u drugom dijelu susreta.

Zamijenjen je i Ante Vukušić (32) koji je slomio dvije kosti stopala, pa u kadru neće biti mjesec do dva.

Prvi sljedeći protivnik Varaždincima u prvenstvu bit će Gorica koja je upisala tri uzastopne pobjede u prvenstvu.

- Gorica je odlična ekipa, u najboljoj formi od svih u prvenstvu. Imaju kvalitetne igrače, širinu. Riječ je o radnoj ekipi koja ima vrlo dobru završnicu i jako dobru tranziciju. Moramo biti vrlo strpljivi u srednjem bloku i tu ne gubiti lopte, uglavnom čeka nas teška utakmica - zaključio je Kovačević koji protiv Gorice, osim Vukušića, neće moći računati na ozlijeđene Laminea Ba i Michelea Šegu.