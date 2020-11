Varaždin 'zahvaljuje' Toplaku?! U pregovorima su s Jakirovićem

Samir Toplak (50) prošle je sezone bio spasitelj Varaždina i heroj koji je izborio ostanak u HNL-u. Ali, izgleda da bi ga šest poraza zaredom moglo koštati mjesta na koje je hrabro uskočio

<p>Kako doznajemo, trenersko mjesto <strong>Samira</strong> <strong>Toplaka </strong>(50) u <strong>Varaždinu </strong>je u opasnosti jer klub već razgovara s drugim opcijama. Tamošnji je prvoligaš u problemima, nalaze se na posljednjem mjestu 1. HNL te su trenutno zaredali šest poraza, a nakon reprezentativne stanke slijedi im ogled s Lokomotivom u gostima. </p><p>No, pitanje je hoće li tu utakmicu s klupe voditi kneginečki stručnjak koji je na klupi Varaždina u HNL-u bio u 25 navrata. Slavio je od toga devet puta, četiri je puta remizirao, a 12 puta izgubio. Od toga je šest poraza došlo u posljednjih šest prvenstvenih kola kad je gubio od <strong>Osijeka </strong>(1-0), <strong>Hajduka </strong>(2-0), <strong>Dinama </strong>(2-1), <strong>Rijeke </strong>(2-1), <strong>Slaven Belupa</strong> (2-1) i <strong>Šibenika</strong> (3-1), a mogla bi utakmica protiv Šibenika biti i posljednja za Toplaka na klupi Varaždina. </p><p>Lako je moguće da dođe do njegove smjene jer kako doznaju 24sata, klub pregovara s bivšim trenerom <strong>Gorice</strong>, <strong>Sergejom Jakirovićem </strong>(43) koji je bez kluba nakon što je krajem kolovoza napustio <strong>Maribor</strong>. On se već mnogo puta susretao s Varaždinom i u 1. i u 2. HNL kao trener <strong>Sesveta</strong> i <strong>Gorice</strong>.<strong> </strong></p><p>Bilo kako bilo, nakon furioznog završetka prošle sezone, Varaždinci su jako loše krenuli u novu te ih čeka težak posao u borbi za ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Šok terapija prošle im je sezone donijela veliki vjetar u leđa, a vjerojatno se nadaju da bi se to moglo dogoditi i ove godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Varaždinci slave pobjedu protiv Hajduka</strong></p><p>Bila bi to potencijalno deveta izmjena na klupi Varaždina u zadnje tri godine - <strong>Zoran Kastel </strong>je umjesto <strong>Miljenka Mumleka </strong>uskočio prije starta 2. HNL, zatim je <strong>Mario Kovačević</strong> vodio borbe s Istrom u kvalifikacijama za 1. HNL nakon čega je na klupu opet postavljen Mumlek. Njega je zamijenio <strong>Branko Karačić </strong>koji je uveo klub u elitni rang hrvatskog nogometa.</p><p><strong>Borimir Perković </strong>je tad preuzeo klub u 1. HNL nakon što ga je Karačić nadmudrio u drugoligaškim ogledima, a nakon 99 dana je na klupu stigao <strong>Luka Bonačić</strong>. Ni on nije dugo izdržao te je nakon 122 dana zamijenjen Samirom Toplakom koji je, još uvijek, trener Varaždina. Ali pitanje je koliko će to dugo biti...</p>